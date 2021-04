In occasione del loro decimo anniversario di nozze, Kate Middleton e William hanno pubblicato sulla loro profilo Instagram, Kensington Royal, un video super emozionante che li ritrae in compagnia dei figli, per ringraziare dei numerosi messaggi di auguri ricevuti.

“Grazie a tutti per i messaggi per il nostro anniversario di matrimonio. Siamo enormemente grati per il sostegno che abbiamo ricevuto nella nostra vita come famiglia”. Si legge nella didascalia che accompagna il video, firmata con le iniziali dei Duchi di Cambridge, W&C.

In questo video così umano e dolce, girato dal filmaker Will Warr, William e Kate passeggiano spensierati sulla spiaggia del Norfolk, risalgono le dune, corrono e giocano insieme ai loro bimbi e poi si siedono davanti a un fuoco ad arrostire marshmallow, come una comune famigliola in gita in un accampamento improvvisato.

Dunque non più soltanto Duchi di Cambridge, ma soprattutto genitori, che si godono la giornata nella natura assieme ai loro bambini. Con loro infatti nel video possiamo osservare i tre baby rampolli reali: George, di sette anni, Charlotte, che ne compirà invece sei a maggio e infine Louis, che da poco ha compiuto 3 anni.

Quelle che vediamo nel video sono scene di comune normalità, che ci ricordano che dietro al titolo si celano poi dei semplicissimi esseri umani: in questo scenario così bucolico possiamo scorgere William che rincorre Charlotte, per poi abbracciarla forte.

Oppure ancora riusciamo a vedere il piccolo Louis che gioca sull’altalena e George che guarda incantato l’orizzonte. Ma soprattutto quello che vediamo sono le risate e gli sguardi complici cui questa coppia ci ha abituati da ormai dieci anni a questa parte.

Gli auguri delle Regina a William e Kate

Anche la Regina Elisabetta ha voluto fare degli auguri speciali e per questo ha condiviso sul suo account ufficiale le nuove foto della coppia scrivendo questa dolce dedica: “Augurando al Duca e alla Duchessa di Cambridge un felice anniversario di matrimonio. Oggi sono dieci anni da quando le Loro Altezze Reali si sono scambiate i voti all’Abbazia di Westminster”.