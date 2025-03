Walter Ricci confessa il vero motivo della rottura con Arisa, cosa ha detto su Serena Brancale

Oramai la notizia è diventata ufficiale, Walter Ricci e Arisa si sono lasciati, il musicista ha svelato i veri motivi della rottura e ha parlato anche della sua ex, la cantautrice jazz Serena Brancale, che dopo il festival di Sanremo sta spopolando nelle radio con la sua hit “Anema e Core”.

Walter Ricci non sta più insieme ad Arisa ed ha confermato la fine della storia d’amore che è durata nove mesi. Nonostante la cantante avesse espresso il desiderio di fare una famiglia con il collega di origini napoletane si è dovuta arrendere all’evidenza, le loro strade si sono divise.

Il musicista ha raccontato perché sono giunti alla capolinea e ha parlato anche di Serena Brancale, con cui ha avuto una storia.

Perché Walter Ricci e Arisa si sono lasciati

Tanti momenti della loro storia d’amore li hanno condivisi sui social ma dopo nove mesi di passione è arrivato il momento di mettere la parola fine. La coppia è scoppiata. Il motivo lo ha raccontato lo stesso Walter Ricci.

In una intervista al Corriere, il musicista ha svelato i retroscena della fine della storia con Arisa, che era nell’aria ma che ora è diventata ufficiale. Sono lontani i giorni in cui lei, innamoratissima, scriveva su Instagram: “Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza“.

Quello che resta sono solo i giorni di felicità trascorsi. Lui è stato lapidario: “Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere. Io sono in un momento importante e non voglio perdermi neanche una virgola di quel che sto vivendo“. La riservatezza, prima di tutto: “In questo momento preferisco non parlare della mie cose private. Preferisco che parli la mia musica, la costruzione di un percorso“, ha sottolineato.

E poi però ha spiegato perché il legame si è spezzato: “Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente“. Eppure Arisa aveva dichiarato di volere una famiglia con Ricci, ma lui ha ribattuto: “Lei si immaginava di fare una famiglia? Quando si è molto presi si dicono certe cose. Siamo stati insieme quasi nove mesi e siamo stati molto bene“. Nessun rimpianto, quindi, ma la realtà porta a decisioni chiare e nette: “Poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca“.

L’ex fidanzato di Arisa, ecco come dobbiamo chiamare d’ora in poi Walter Ricci, ha poi ricordato la storia d’amore con Serena Brancale, cantautrice e polistrumentista con cui è stato per cinque anni.

Il tutto partì da un vero e proprio colpo di fulmine: “È scoppiato subito qualcosa ed è incominciata una relazione. È stata la mia prima fidanzata. Il rapporto è finito perché si era consumato qualcosa da un punto di vista sentimentale“. I due hanno anche collaborato insieme portando la loro musica in spettacoli a New York. “Oggi c’è grande affetto, amicizia, rispetto“, ha concluso Ricci.