Arisa: l’identikit beauty e i look più interessanti della cantante

Quando pensiamo ad Arisa ci sembra di ricordarla ancora come la ragazza un po’ impacciata con gli occhiali dalla montatura spessa e i capelli a scodella che ci ha incantato sul palco dell’Ariston cantando Sincerità. Sono passati tredici anni e quella ragazza oggi è un’icona della body positivity, una donna che non ha paura di osare e di mostrarsi, anche e soprattutto attraverso look strepitosi e cambiamenti drastici.

I suoi tagli di capelli sono ormai un must – ora godiamocela in versione biondissima e taglio rasato – e anche nel make up mostra tutte le sue sfaccettature, ma vi ricordate proprio tutti i suoi look? Ripercorriamoli insieme!

Un taglio per ogni mood: Arisa continua a giocare con i capelli

Nel corso degli anni l’abbiamo vista sfoggiare tantissimi tagli e colori, dai capelli lunghissimi al rasato marines, dal caschetto à la Fantaghirò nerissimo al rosa con frangetta. Arisa non ha certo paura di mostrare il suo estro, la sua grinta e il suo carattere e quale miglior modo se non passando attraverso look sempre diversi?

Foto Instagram | Arisa

La ricordiamo in stile pin up biondo platino, ma non possiamo dimenticarci dei capelli arcobaleno che ci hanno lasciato senza parole per la loro bellezza. Ha spento le candeline dei suoi 40 anni con un taglio rasato biondissimo, ma fino a qualche giorno prima aveva osato con un look sbarazzino nero corvino. Quale sarà il prossimo?

Dal no-make up al cat eye, tutti i make up di Arisa

Inquadrare Arisa in uno stile è impossibile e quando ci si prova scivola via come sabbia tra le dita: questo vale soprattutto in fatto di make up! L’abbiamo vista con rossetti rosso fuoco o dalle nuance scurissime e dopo pochissimo eccola che ci sbatte in faccia un beauty look acqua e sapone che ci spiazza!

Foto Instagram | Arisa

Gli occhi sono sicuramente il suo punto forte e spesso opta per un semplice eyeliner o trucco smokey che allunga lo sguardo rendendolo magnetico, da vera gatta. Altre volte, però, sceglie di mostrarsi in tutta la sua bellezza senza fronzoli, con un nude-look molto trendy. Non vi resta che prendere ispirazione dal suo essere eclettica e sempre originale con queste 10 tendenze da non perdere per i vostri capelli!