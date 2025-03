Viaggiare è una delle cose più belle da poter fare nella vita. Ormai, è possibile raggiungere quasi tutte le destinazioni del mondo. Ci sono, però, alcuni itinerari che meritano di essere menzionati per la loro straordinarietà. Tra questi, uno dei più affascinanti è – senza alcun dubbio – quello che riguarda il volo senza scalo più lungo del mondo.

Si tratta di un volo che copre una distanza di più di 15mila chilometri e che rappresenta, quindi, una vera e propria impresa sia tecnologica che logistica. Scopriamo insieme qual è il volo senza scalo più lungo del mondo, dove ti porta e quanto dura davvero.

Il volo senza scalo più lungo al mondo: da Singapore a New York

Il volo senza scalo più lungo al mondo ha, senza alcun dubbio, attirato la curiosità dei viaggiatori di tutto il mondo. Ma qual è e dove ti porta? Si tratta di un volo operato dalla Singapore Airlines, che collega la città di Singapore a New York. La durata del volo è davvero impressionante, essendo senza interruzioni. Il volo Singapore-New York arriva all’Aeroporto Internazionale John F. Kennedy (JFK).

Si tratta di un volo che attraversa l’intero globo, coprendo una distanza – come anticipato prima – di 16700 chilometri circa. È una delle rotte più lunghe, che siano mai state realizzate. Ma quanto dura davvero questo viaggio? La durata del volo può variare leggermente, in base alle condizioni atmosferiche. In linea generale, in media dura circa 19 ore e 30 minuti rendendolo, di fatto, il volo senza scalo più lungo al mondo. Ovviamente, si tratta di un volo in grado di garantire comfort ed elevata tecnologia a bordo.

Per rendere questa esperienza davvero piacevole, Singapore Airlines propone dei sedili ergonomici, oltre a pasti di qualità e diverse opzioni di intrattenimento. Per la precisione, il volo è operato dall’aereo Airbus A350-900ULR, che è progettato per diminuire l’impatto ambientale ottimizzando l’efficienza del carburante. In questo modo, infatti, è possibile coprire una lunga distanza senza necessità di fare rifornimento. In futuro, ovviamente, non si sa se ci saranno altri voli di una durata simile o maggiore. Anche se la durata del volo può sembrare più che impegnativa, sono diversi i passeggeri che apprezzano questa rotta sia per motivi di lavoro che di piacere. Le comodità, del resto, non mancano e il fatto di non richiedere scali fa, senza alcun dubbio, risparmiare tempo. Scopri anche i viaggi low-cost di lusso a meno di quanto pensi e i viaggi di nozze di tendenza.