Vitamina B3: a cosa serve, dove si trova e tutte le varie informazioni

A cosa serve la vitamina B3 e dove si trova? Ecco tutte le informazioni su una delle vitamine più importanti per rimanere in salute!

Integrare le vitamine nell’alimentazione è importante per rimanere in salute ed evitare danni all’organismo nel corso del tempo. Una delle vitamine da controllare è senza ombra di dubbio la vitamina B3. A cosa serve esattamente e soprattutto dove si trova? Scopri i consigli su come integrare questa vitamina e i motivi per cui non bisognerebbe assolutamente sottovalutarla!

Una buona alimentazione ti permette di fare il pieno di tutti quei nutrienti di cui il corpo ha bisogno per stare bene, nonostante ciò è importantissimo controllare i valori almeno una volta all’anno o in base alle proprie esigenze. Sarà comunque il medico di fiducia a consigliarti ogni quanto effettuare le analisi del sangue.

Vitamina B3, tutto quello che devi sapere

Conosciuta anche con il termine niacina, la vitamina B3 rientra nella categoria delle vitamine idrosolubili, ovvero quelle vitamine che non si accumulano nell’organismo ma che devono essere assunte con l’alimentazione ogni giorno.

A cosa serve

A cosa serve la vitamina B3? Favorisce la circolazione del sangue e aiuta a mantenere in salute il sistema nervoso, la pelle e l’apparato digerente. Per tale motivo è importante assumerla ogni giorno attraverso gli alimenti che si portano a tavola. Dove si trova, però, la vitamina B3 e come consumarla giorno per giorno?

Fabbisogno giornaliero e alimenti

Innanzitutto è importante conoscere il fabbisogno giornaliero. Per le donne è di circa 14 mg/g al giorno, mentre per gli uomini il fabbisogno giornaliero è di 18 mg/g. Per poter fare il pieno di vitamina B3 dovrai consumare ogni giorno uno di questi alimenti:

Carne rossa

Carne bianca

Pesce (tonno, salmone e pesce spada)

Uova

Arachidi

Spinaci

Lievito

Pane e prodotti da forno integrali

Anche attraverso i latticini è possibile assumere questo tipo di vitamina. In che modo? I latticini contengono triptofano, un amminoacido che l’organismo può convertire in niacina, ovvero in vitamina B3.

Sintomi carenza

Nel caso in cui ci sia una carenza di questa vitamina, potrai riscontrare diversi sintomi: mal di testa, insonnia, confusione, ansia, nausea, bruciore di esofago e faringe, eruzioni cutanee su mani, piedi, lingua, bocca, collo e viso e talvolta anche lesione della mucosa orale.

Nel caso in cui tu abbia uno di questi sintomi è doveroso sentire quanto prima il parere di un medico, il quale ti saprà indicare le analisi da effettuare e soprattutto la terapia da seguire per un determinato periodo. Potresti aver bisogno di assumere la vitamina B3 attraverso degli specifici integratori, specialmente per chi è carente, per chi svolte attività lavorative che richiedono sforzi e fatica, chi pratica sport a livello professionale e nel caso in cui si rientra nella categoria delle persone anziane.