“Le corna stanno bene su tutto”, anche sugli uomini vip. Scopriamo da chi sono stati traditi!

Non solo donne famose sono state tradite! Ecco gli uomini vip che hanno scoperto di avere le corna nelle loro passate relazioni amorose

Solitamente, nel mondo del gossip, si parla di tradimenti fatti da uomini nei confronti delle loro partner, ma non solo le donne hanno le corna.

Nel passato amoroso di molti uomini vip famosi, ci sono storie di infedeltà e di passioni nascoste.

Scopriamo insieme alcuni dei vipponi che sono stati traditi nelle loro passate relazioni amorose. Alcuni non me li sarei mai aspettati…

“Solo le donne vengono tradite“: FAKE NEWS! Ecco gli uomini vip che hanno le corna

Nell’ultimi giorni ha fatto tanto scalpore il documentario/intervista “Unica“, creato da Ilary Blasi con Netflix per raccontare la sua verità sul tradimento ricevuto da Francesco Totti dopo 20 anni di matrimonio.

Solitamente, quando si pensa alle corna, viene subito in mente l’uomo che tradisce la compagna, ma questa non è una legge, è un caso.

Infatti, sono tantissime anche le donne che tradiscono. Scopriamo le storie degli uomini vip che sono stati traditi dalla loro partner!

1) Francesco Sarcina

Francesco Sarcina, frontman de “Le Vibrazioni“, è stato sposato con il personaggio pubblico, Clizia Incorvaia. I due sono stati marito e moglie per quattro anni e hanno mostrato il loro amore anche durante le sfide di Pechino Express passate.

Ad un certo punto, però, l’amore finisce, quando Francesco scopre che sua moglie l’aveva tradito con il suo migliore amico, nonché suo testimone di nozze. Indovinate di chi si tratta?

Eh sì, parliamo di quel bono di Riccarco Scamarcio.

Fu proprio Sarcina a rivelare la sua verità ai microfoni de Il Corriere della Sera. “Clizia mi ha tradito con Riccardo Scamarcio. Mi sono sentito pugnalato ovunque” confessa il cantante.

L’attore e migliore amico non ha mai messo becco in merito a questa faccenda, anche perchè si sa, “tra moglie e marito è meglio non metterci il dito“.

Sembra, però, che Scamarcio abbia negato tutto tramite un amico, mentre la Incorvaia si è ritrovata in mezzo ad un turbinio di emozioni contro il mondo social.

Dopo tutto l’odio ricevuto, Clizia ha raccontato la sua versione. “Io ero separata. Era dicembre e Francesco si stava facendo la sua vita. Ho incontrato Riccardo a casa sua, in amicizia, e c’è stato un bacio di cui ci siamo pentiti subito dopo” rivela la donna negando di aver avuto qualcosa in più.

Il bacio c’è stato e niente altro, almeno queste sono le parole della Incorvaia. E voi a chi credete dei due?

2) Maxi Lopez e Mauro Icardi: amicizia finita per colpa di Wanda Nara

Inizialmente, Wanda Nara era famosa solo in Argentina, perché recitava in varie serie tv del paese. Tra i suoi fan, troviamo anche il calciatore Maxi Lopez che chiede ad un amico in comune di presentargliela.

Nell’estate del 2007, i due si conoscono a bordo di uno yacht in compagnia di amici e da qui nasce l’amore da parte del calciatore.

“Quella stessa notte sono finiti insieme. Maxi è impazzito per Wanda” si legge su tutti i giornali argentini. Un anno dopo questo incontro, i due si sposano con una grande cerimonia.

Tornati a Mosca, dove Maxi gioca, Wanda annuncia di essere in dolce attesa.

Dal loro amore nascono ben tre figli, ma il terzo nasce in un periodo di grandi cambiamenti per la coppia. Nel 2012, nasce Benedicto e Maxi Lopez inizia a giocare nel Milan. E’ qui che Lopez conosce Mauro Icardi.

I due uomini hanno tante passioni in comune e anche un passato argentino simile. Per questo motivo, Mauro e Maxi si vedono spesso.

Icardi è single e viene invitato a molte cene con amiche single, ma Mauro preferisce una donna impegnata…

Lopez non vede questo interesse e invita l’argentino in vacanza in barca alle isole Eolie con la sua famiglia. Una volta tornati dalle ferie, a novembre, Wanda annuncia la fine del matrimonio con Maxi.

“Ci fermiamo qui, amore mio“: scrive la Nara su Twitter.

Maxi accusa Wanda di essere stato tradito con il suo amico Maurito, mentre la donna accusa l’ex marito di aver ricevuto lo stesso trattamento da parte di Lopez.

Rivela che nella vita fatta di tanto sfarzo, Maxi è riuscita a tradirla anche con la governante.

Qualcuno non ha raccontato la verità, ma fa molto strano che Wanda abbia raccontato la sua spiacevole vita amoroso con Maxi solo quando questo l’ha accusata…

Non c’è distinzione tra uomo e donna quando si parla di tradimenti.