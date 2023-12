Non solo Ilary Blasi: ecco le vip italiane più tradite di tutte!

Da poco è uscita “Unica“, la serie Netflix dove Ilary Blasi ha raccontato di come ha scoperto le corna fatte dall’ormai suo ex marito Francesco Totti. Purtroppo non è l’unica vip ad essere stata tradita. Ecco chi sono le altre famose e le loro storie

I tradimenti vanno di moda? Scopriamo quali vip italiane hanno avuto le corna!

1) Giulia De Lellis

In molti si ricorderanno ancora il suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza“. Abbiamo conosciuto Giulia a Uomini e Donne quando scese le scale come corteggiatrice per il tronista Andrea Damante.

I due uscirono insieme mano nella mano e facendo sognare milioni di telespettatori.

Sembravano proprio fatti l’uno per l’altra e invece… ecco che Giulia scopre di essere stata tradita. Un pomeriggio, l’influencer sbirciò su WhatsApp di Damante lasciato aperto sul computer.

Scoperto delle corna, la De Lellis non sentì ragioni: mise a soqquadro tutta la casa e lasciò definitivamente Andrea.

Ai tempi si vociferava che le amanti fossero tre e che fossero tutte e tre amiche di Giulia. Voci di corridoi parlavano di Sonia Lorenzini, Martina Luchena e di un’amica di Pomezia dell’ex corteggiatrice.

Damante, durante un incontro con Pio e Amedeo, ha confermato il tradimento, ma ha negato che le sue amanti fossero amiche di Giulia.

2) Simona Ventura

Dopo sei anni di matrimonio e due figli, Simona Ventura decise di separarsi dal calciatore Stefano Bettarini nel 2004.

La conduttrice sapeva benissimo che il suo allora marito aveva fatto qualche “scivolone“, anche perché alcune amanti glielo andarono proprio a dire.

Simona fece finta di niente fino a quando non scoprì della milionesima e decise di lasciarlo.

Stefano Bettarini, dal canto suo, ha sempre confermato i suoi tradimenti e addirittura, al GF Vip, confessò di averla tradita con decine di donne diverse.

3) Emma Marrone

Chi non si ricorda di quando Emma Marrone era fidanzata con Stefano De Martino. I due si conobbero tra i banchi della Scuola di Amici di Maria De Filippi.

Emma, però, ricevette ben due tradimenti da parte del ballerino una volta usciti dal programma. La prima con una professionista di Amici, Giulia Pauselli, che la Marrone perdonò.

Il secondo tradimento arrivò con Belen Rodriguez. Stefano e la modella argentina si conobberò in sala prove, perché Maria De Filippi scelse proprio lei come ballerina d’eccezione per il talent. Prova dopo prova, scoppiò l’amore, ma Stefano non riuscì a dire la verità ad Emma.

La cantante scoprì delle corna solo grazie a Queen Mary.

4) Belen Rodriguez

Come si dice: “Chi di spada ferisce, di spada perisce“. Ebbene sì, anche Belen Rodriguez è stata tradita da Stefano De Martino. Voci di corridoio parlavano di ciò già da tempo, ma la conferma è arrivata solo pochi giorni fa.

A quanto pare, l’ex ballerino di Amici ora conduttore, ha tradito la donna con più di 12 donne diverse.

Questa è la campana della modella, Stefano De Martino non ha né confermato né smentito le parole della sua ex moglie.

Lui preferisce difendere suo figlio Santiago, che poi sono le stesse parole utilizzate da Francesco Totti nel 2021 quando pubblicò un video su Instagram dove cercava di smentire le parole sul suo tradimento non smentendole veramente.

Il fatto più sorprendente è che sia Belen Rodriguez che Ilary Blasi hanno ricevuto dei veri e propri colpi bassi dopo le loro dichiarazioni.

Queste sono solo alcune delle donne vip che hanno scoperto di essere state tradite dal proprio partner, ma ce ne sono anche di uomini. Rimani sintonizzata per non perderti lo stesso articolo, ma al maschile!