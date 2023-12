Belen e Ilary Blasi: colpo basso per entrambe dopo le dichiarazioni, cos’è successo

Belen e Ilary Blasi hanno svelato le loro sofferenze d’amore sul piccolo schermo e una famosa opinionista si è scagliata contro entrambe.

Dal fascino immenso e dalle carriere di successo, Belen e Ilary Blasi non hanno in comune solo la bellezza e il talento. Le due showgirl, infatti, negli ultimi periodi hanno sofferto molto per amore ed entrambe di recente si sono aperte sul tema durante delle interviste toccanti.

La Rodriguez ha chiuso la storia con Stefano De Martino: per anni la showgirl argentina e il ballerino hanno fatto un continuo tira e molla. Marito e moglie dal 2013 e genitori di Santiago, dopo un ennesimo addio, nel 2022 si sono rimessi insieme, ma anche questa volta le cose non sono andate. Di recente, ai microfoni di “Domenica In”, Belen ha raccontato la dolorosa fine con il ballerino, svelando come sia stata tradita da lui molte volte. A dire della Rodriguez, il classe 1989 avrebbe avuto 12 amanti, cosa che l’ha gettata in una profonda depressione. Oggi è riuscita a riprendersi, ritrovando l’amore al fianco dell’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni.

Ilary Blasi, invece, è nel mirino del gossip per via del docu-film “Unica“, in cui ha detto la sua sulla fine con Totti. Il loro matrimonio, durato 25 anni, si è chiuso per via non solo di divergenze, ma anche per la presenza di Noemi Bocchi, la nuova fidanzata del Pupone. Nella produzione di Netflix, Ilary ha raccontato anche come ha scoperto della loro frequentazione. Di recente, la showgirl è stata ospite a “Verissimo”: intervistata da Silvia Toffanin ha rivelato come pensa che l’ex l’abbia tradita altre volte negli anni, pur non avendo prove concrete.

Le dichiarazioni choc su Belen e Ilary Blasi: nella vicenda è coinvolta una nota opinionista

Le sofferenze d’amore di Ilary e di Belen sono al centro del gossip in questi giorni. Le storie delle due showgirl hanno dei punti in comune: entrambe hanno cercato di portare avanti rapporti complicati, poi sgretolati da tradimenti dolorosi.

Amatissime dal pubblico, la Blasi e la Rodriguez hanno potuto contare in questo momento difficile del supporto non solo di amici e colleghi, ma anche del pubblico, che ha mostrato molta vicinanza nei loro confronti.

Tuttavia non sono mancati anche coloro che hanno puntato il dito contro le showgirl, non ritenendo sano il loro sbandierare questioni così private in televisione. Tra coloro che hanno criticato Belen e Ilary, c’è un noto volto televisivo, conosciuto per i suoi punti di vista sempre taglianti: si tratta di Karina Cascella, ex opinionista di “Uomini e Donne”.

Sui social, la Cascella si è lasciata andare a duri commenti. In particolare, in merito alla Blasi ha confessato come per lei sia molto spiacevole e immorale mettere se stessi così in mostra, svelando anche dettagli tanto intimi di un matrimonio. Soprattutto quando ci sono in mezzo i figli. Dalla Blasi, Katia è passata a commentare Belen, disapprovando anche in questo caso la scelta di raccontare aspetti così privati della sua storia con De Martino.