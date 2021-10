È in arrivo la festa degli innamorati e quale modo migliore di dichiarare il proprio amore se non con un video di San Valentino? Può capitare, soprattutto quando si sta insieme da tanto, che non si riesca a trovare la frase giusta da dire al nostro partner per augurargli un buon San Valentino in modo originale. Musica e immagini possono venire in nostro soccorso, scopriamo come.

Video romantici per dichiarare il nostro amore

Un’idea originale per dimostrare platealmente l’amore che proviamo per lui potrebbe essere quella di creare un video ad hoc, magari inserendo delle foto che racchiudono momenti importanti trascorsi assieme e la vostra canzone come sottofondo musicale.

Se non siete abili nel creare video, c’è comunque una soluzione: condividere dei video di San Valentino presenti su Youtube. Abbiamo selezionato alcuni dei video più belli e romantici da condividere con il vostro partner per esprimere tutto il vostro amore.



Watch this video on YouTube Tu mi hai capito – Madame feat Sfera Ebbasta



Watch this video on YouTube Arriverà l’Amore – Emma



Watch this video on YouTube L’Amore conta – Ligabue

Oltre alle immagini tipiche della festa degli innamorati, questi video sono ricchissimi di canzoni e frasi stupende che sicuramente faranno emozionare il vostro amato con i loro testi speciali.



Watch this video on YouTube La canzone che scrivo per te – Marlene Kuntz



Watch this video on YouTube Almeno tu nell’Universo – Mia Martini



Watch this video on YouTube La canzone dei vecchi amanti – Franco Battiato

Il 14 febbraio si avvicina e se ancora non avete trovato dei video da condividere con messaggio al vostro partner, questi potrebbero essere quelli più adatti perché hanno delle colonne sonore estremamente romantiche e delle frasi d’amore che sanno arrivare dritte al cuore di coloro che amiamo.

A volte l’emozione può giocare brutti scherzi e dire Ti amo non è sempre così facile come potrebbe sembrare, possiamo quindi prendere in prestito le parole di qualcun altro e utilizzarle per il giorno di San Valentino.



Watch this video on YouTube Ti amo – Umberto Tozzi



Watch this video on YouTube Amandoti – Gianna Nannini



Watch this video on YouTube Volevo dirti che Ti Amo – Laura Pausini

Avete scelto un video ma non sapete come condividerlo? Vi basterà cliccare sul tasto condividi situato in alto a destra del video per inviarlo direttamente su Facebook, Twitter oppure WhatsApp.



Watch this video on YouTube Lost on you – LP



Watch this video on YouTube I miss you – Blink 182



Watch this video on YouTube I will always love you – Whitney Houston

Video divertenti per San Valentino? Ecco i più esilaranti

Se al posto di un video romantico siete in cerca di video divertenti per San Valentino, magari da passare alle amiche per farsi due risate, abbiamo cercato dei video simpatici da condividere sia su Facebook che WhatsApp.

Questi sono più indicati, rispetto all’elenco sopra, se siete delle single convinte e trascorrerete la sera di San Valentino assieme alle vostre migliori amiche.