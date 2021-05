Non c’è niente che faccia più estate di un vestito bianco, leggero e dal taglio semplice. Lungo o corto che sia, deve essere morbido e delicato, perché no all’uncinetto, meglio ancora se in tessuto naturale, perfetto per esaltare la pelle finalmente baciata dal sole.

Un classico che non passa mai di moda per la sua capacità di evolversi e adattarsi a tutte le occasione e stili grazie al tocco personale degli accessori. Basta cambiare quelli per trasformare in un attimo un look da giorno in uno elegante da sera: il segreto sta nello scegliere l’abito che ci calza a pennello.

Il vestito bianco perfetto esiste: i più belli da acquistare (anche low cost)

Molte potrebbero un po’ essere intimorite all’idea di vestirsi di chiaro, in realtà d’estate è l’ideale, perché oltre a trattenere meno il caldo, dà maggiori possibilità di giocare con il look, soprattutto se amiamo scarpe e borse colorate.

Non è una questione di colore, è una questione di forme: diamo un’occhiata ad alcuni vestiti bianchi molto diversi tra loro, ma tutti glam, e qualche consiglio su come abbinarli al meglio.

Vestito bianco midi

Foto H&M

Spalline sottilissime, lunghezza midi e un colore chiaro ma che vira verso il caldo: Jacquemus ha lanciato un trend con questo genere di abiti che riprendono lo stile anni ’90 molto sexy e disinvolto. H&M lo reinterpreta con questo vestito ampio e fluttuante in cotone, da portare senza reggiseno. Perfetto di giorno con un paio di sandali flat in pelle, la sera con quelli gioiello. Capelli raccolti e una collana fine e dorata che cade sulla schiena completano il perfetto look serale estivo.

Abito bianco in pizzo

Foto Zalando

Sull’onda lunga del Bridgerton-style, il romanticismo bohemien è assolutamente di moda quest’estate e lo dimostra questo vestito bianco di Mango, con scollo quadrato, rouches, fiocchi e ricami. Ideale per il giorno, si adatta a tutte le fisicità, anche a quelle a pera, esaltando il punto vita e il decolleté e cadendo ampio sui fianchi. Può essere indossato anche in ufficio (se non troppo formale, ovviamente), visto che è molto sobrio e sta bene anche con scarpe chiuse, come ballerine o zeppe di corda. Per renderlo più “bucolico” si può indossare una cintura alta di pelle e ampi bracciali colorati.

Miniabito bianco

Foto Zara

Il minidress bianco è quello che ci vuole per un aperitivo in riva al mare! Questo di Zara ha le spalline sottilissime con una scollatura leggermente all’americana, in linea coi trend. Questo è il vestito perfetto per chi vuole osare con un look sexy, magari abbinando un blazer oversize a contrasto e indossando dei sandali con tacco a stiletto, gioiello o alla schiava. Perfetto con la ciabattina slip-on in pelle.

Vestito bianco lungo

Foto Asos

Decisamente elegante è la proposta di ASOS Design, in pizzo traforato e ampie maniche lunghe a palloncino che sta bene a tutte. Questo è il vestito bianco ideale per la città, anche di giorno, oppure per un appuntamento elegante ma romantico: il gioco di trasparenze crea un vedo-non vedo molto conturbante senza essere esagerato.

La scarpa perfetta è un sandalo dalla pianta quadrata e fasce sottilissime, oppure dei flatfrom in plastica trasparente per sdrammatizzarlo.

Abito corto bianco con ruches

Foto MyTheresa

Il vestito cortissimo ma candido di LoveShackFancy è da indossare al mare, nelle giornate più calde, mentre in una mano teniamo una borsa di paglia maxi. Le rouche lo rendono romantico e gioioso, perfetto per le ragazze più giovani.