Se siete in cerca di vestiti di Carnevale fai da te da principessa abbiamo raccolto alcune interessanti idee per confezionare un costume bellissimo. Se si sceglie di realizzare un vestito principessa fai da te l’effetto sorpresa e l’originalità sono garantiti e non ci sarà nessun vestito da principessa uguale.

Con la stoffa giusta, un po’ di manualità e di tecnica di cucito e qualche consiglio ad hoc, l’impresa sarà decisamente meno ardua del previsto. Ecco l’occorrente e le istruzioni utili per realizzare degli splendidi costumi di Carnevale per delle aspiranti principesse.

Come fare un vestito da principessa

C’è chi sogna di travestirsi da Minnie per Carnevale, chi invece preferisce sentirsi principessa per un giorno. Per dare vita a questo abito di Carnevale da bambina non sono necessarie grandi doti da sarta ma è indispensabile avere un po’ di dimestichezza con ago e filo ed avere del tempo a disposizione.

Vestito da principessa fai da te | Foto Pinterest

Occorrente per il costume da principessa fai da te

Anche per chi non è esattamente una sarta provetta o una maga del taglia e cuci, il vestito di Carnevale fai da te da principessa non è un progetto impossibile da portare a termine, anzi.

Tulle bianco, azzurro, lilla

Tessuto per fodere lilla

Fil di ferro

Elastico da circa 4/5 cm di altezza

Forbici

Ago

Colla vinilica

Filo da cucito

Pinzatrice

Macchina da cucire (opzionale)

Procedimento per cucire il vestito da principessa

Si parte dalla gonna, da realizzare sovrapponendo più strati di tulle e alternando i colori, bianco, azzurro, lilla (oppure i colori preferiti dalla vostra bambina), per poi fissare il tutto all’elastico, tagliato a misura in base alle dimensioni della vita della piccola principessa da vestire per Carnevale.

Con il tessuto lucido lilla si da vita alla parte superiore del vestito fissandola all’elastico in vita, cucendo con ago e filo o con qualche punto di pinzatrice. Partendo dalla vita della gonna si costruisce il corpetto, con le maniche corte e con lo scollo barchetta.

Per completare il tutto si può arricchire l’abito con perline, nastri e strass, incollandoli sulla parte superiore con l’aiuto della colla vinilica o pinzandoli/cucendoli sul tulle della gonna.

Vestito modello tutù da principessa

Le bambine adorano il tutù, che nella versione più lunga può essere indossato per diventare una dolce principessa. E per questo progetto non è previsto neanche che sappiate cucire!

Occorrente

Elastico alto

Tulle

Forbici

Body

Nastro

Procedimento

Misurare la dimensione della vita necessaria per il tutù e tagliare un pezzo di elastico un po ‘più lungo di quella dimensione

Cucire le estremità dell’elastico insieme per formare un cerchio

Tagliare le strisce di tulle due volte la lunghezza che si vuole dare alla gonna

Prendere una striscia di tulle alla volta e forma una “U rovesciata”

Posizionare il pezzo di tulle rovesciato dietro la cintura elastica

Assicurarsi che le estremità siano uniformi e poi mettere le 2 estremità sopra la cintura e farle passare attraverso l’apertura tra la parte superiore del tulle a U e la cintura elastica

Tirare le estremità del tulle

Continuare ad aggiungere tutti i tuoi pezzi di tulle fino a quando la gonna risulti vaporosa

Indossare la gonna sopra ad un body e poi utilizzare il nastro come cintura per creare un bel fiocco dietro.

La coroncina fai da te da principessa

Per completare il vestito da principessa si può creare una coroncina in pizzo glitterato del colore del vestito o nei colori metallici oro o argento.

Vestito da principessa fai da te | Foto Freepik

Occorrente

Pizzo rigido in tessuto

Pittura acrilica

Appretto

Glitter

Colla vinilica

Forbici

Pennelli

Procedimento

Tagliare il pizzo in tessuto alla lunghezza desiderata Spruzzare l’appretto sopra al pizzo in modo che si irrigidisca Lasciare asciugare Pitturare il pizzo con la vernice del colore scelto e lasciare asciugare Spennellare tutta la superficie della coroncina con la colla vinilica e cospargerla di glitter Creare un cerchio con il pizzo fermando le estremità con la colla

Il cappello da principessa medievale fai da te

Questo cappello da principessa del Medioevo è facile da fare e non ha bisogno dell’utilizzo del compasso perché il foglio di cartoncino è semplicemente arrotolato su se stesso. Le decorazioni possono essere realizzate con la pittura, gli sticker oppure glitter e paillette.

Vestito da principessa fai da te | Foto Pinterest

Occorrente

Grande foglio di cartoncino rigido del colore del vestito

Forbici

Filo da cucire

Feltro

Nastro decorativo colore argento o oro

Tulle

Pinzatrice

Macchina da cucire (opzionale)

Procedimento

Determinare la misura in cui desideri che il cappello sia alto. Tieni presente che più è alto il cappello, meno stabile e rigido sarà quando si indossa

Disegnare un semicerchio usando la misura dell’altezza come raggio

Formare un cono dal semicerchio, controllando il dimensionamento sulla testa di chi lo dovrà indossare

Utilizzare la sagoma del cartamodello per tagliare un pezzo di feltro e il nastro fusibile. Oltre a decorarlo, il nastro servirà per irrigidire il cappello e aiutarlo a mantenere la sua forma

Appuntare e cucire il nastro in posizione lungo il bordo inferiore del cappello

Tagliare una striscia di tulle scintillante, piegarla a metà e cucirla (o pinzarla) in posizione nella parte superiore del cappello

Piegare il cappello a metà e pinzare i bordi

Il mantello da principessa fai da te

Per rendere l’abito completo e più scenografico non dimenticate la possibilità di poter realizzare un mantello scintillante per coprire le spalle della principessa. Questo mantello è molto facile da fare perché il tulle non ha bisogno di essere orlato o rifinito sui bordi.

Vi serviranno:

Tulle bianco con glitter

Forbici

Nastro

Ago

Filo da cucito bianco

Vestito da principessa fai da te | Foto Pinterest

Utilizzare un pezzo di tulle alto almeno quanto la tua bambina o anche più lungo per trascinarlo sul pavimento come fa Elsa in Frozen

Cucire un punto di raccolta attraverso la parte superiore del tulle e raccogliere alla larghezza desiderata

Puntare il nastro sulla parte superiore del tulle e lasciare che le estremità si estendano su ciascun lato

Cucire il nastro in posizione con un punto decorativo

Come completare il travestimento da principessa

E, se non bastasse, per rendere il travestimento di Carnevale ancora più credibile, si può utilizzare un po’ di make-up per bambini per rendere il viso della vostra piccola principessa ancora più bello: basterà un lucidalabbra, un po’ di blush sulle guance e un velo di ombretto pastello sulle palpebre.