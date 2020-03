View this post on Instagram

Pois Mon Amour ⚫️⚪️Semplici e d’effetto, il motivo a pois ritorna nella sua versione più classica in black& white, interpretato su leggerissimi volants, tessuti foulard e stampe all-over. • We Love Polka Dots⚪️⚫️Equal parts refined and modern, the signature polka dot print gets an update with sheer, flowy silhouettes and romantic ruffles. #rinascimento#Springsummer20#newcollection#rinascimentodress#rinascimentolook#rinascimentostore#madeinitaly#newin#trend#pois#polkadots