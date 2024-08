Fisico a mela, con questi capi d’abbigliamento puoi valorizzare le tue forme

Ogni fisico potrebbe richiedere il suo capo d’abbigliamento, questo perché la scelta del look gioca un ruolo fondamentale per valorizzare la propria silhouette e nascondere quelli che spesso vengono considerati dei “difetti”. Quali sono i consigli da seguire secondo gli esperti di moda per un fisico a mela?

Dopo aver capito come scegliere i pantaloni in base al proprio fisico, potresti voler sapere quali sono i vestiti che slanciano al meglio il fisico a mela. Innanzitutto bisogna capire bene di quale body shape si tratta.

Come valorizzare il fisico a mela, i capi d’abbigliamento da privilegiare

Il fisico a mela ha delle caratteristiche ben precise ed è facile da distinguere. Si tratta di una silhouette arrotondata, con focus sulla zona centrale del corpo. Le spalle sono larghe e solitamente anche il seno è molto più evidente dei fianchi. Le braccia sono magre, così come le gambe. La vita, invece, è poco definita ed è più rotonda sull’addome.

Per poter slanciare un fisico a mela basta davvero poco. I capi d’abbigliamento proposti dai vari brand ti permettono di valorizzare la tua silhouette e creare il giusto equilibrio tra le varie forme del corpo.

I capi d’abbigliamento da privilegiare sono con scollature a V così da snellire la parte superiore del corpo, molto più corposa rispetto alla parte inferiore. Privilegia abiti lunghi over o comunque morbidi e leggeri, evita di appesantire le forme con un abito stretto e aderente.

Per slanciare la figura potresti indossare dei pantaloni aderenti solo sulle gambe oppure optare per i modelli a gamba dritta o svasati, senza esagerare. Abbina il tutto con delle camicie che non siano né troppo strette né troppo larghe in vita, per valorizzare le forme bisogna optare per le misure adatte al proprio corpo, senza spostarsi di troppo con le taglie.

Per definire la vita dovresti puntare ad abiti che creano il focus sulle gambe, quindi non scegliere maglie che possano dare ancora più volume alle spalle. Per snellire la figura opta sempre per colori neutri o linee verticali, mai orizzontali.

Ovviamente questi suggerimenti potrebbero tornare utili per chi è alla ricerca di uno stile che possa slanciare la figura e sentirsi allo stesso tempo a proprio agio. Il nostro consiglio è quello di indossare sempre tutto ciò che rispecchia la tua persona e che soprattutto non ti faccia sentire fuori luogo nei vari contesti.