Vestiti che puzzano di sudore, il rimedio della nonna che forse non conosci

Il segreto per eliminare l’odore di sudore dai vestiti. Ecco cosa fare per evitare di avere i vestiti che puzzano anche dopo il lavaggio!

La cesta dei panni è sempre piena in queste settimane, questo perché a causa del sudore sei costretta a fare diversi cambi look durante il giorno. Gli abiti, come vestiti e t-shirt, potrebbero continuare a puzzare di sudore anche dopo aver effettuato il lavaggio in lavatrice.

Indossare un capo dal cattivo odore non è di certo piacevole, nonostante sia stato lavato in lavatrice diverse volte. Evidentemente il classico lavaggio non basta, devi assolutamente adottare questo rimedio della nonna per far sì che i tuoi vestiti non puzzino più di sudore! Ecco cosa devi fare…

Il trucco per eliminare l’odore di sudore dai vestiti

Prima di conoscere il trucco per eliminare l’odore di sudore dai vestiti è fondamentale capire come prevenire il problema. Per evitare di andare incontro a questo tipo di disagio è doveroso indossare abiti di qualità e tessuti di cotone, quindi sono da evitare tutte quelle maglie e t-shirt sintetiche che trattengono gli odori.

Oltre al cotone, per rimanere più fresca e leggera potresti optare per il lino, che potrai trovare molto facilmente in qualsiasi collezione primavera estate dei brand più in voga del momento. Uno dei capi d’abbigliamento di tendenza per i tuoi look estivi è proprio la camicia di lino.

Il rimedio fai da te per contrastare l’odore di sudore ed eliminarlo una volta per tutte è creare una miscela di acqua e aceto, ingrediente che avrai sicuramente in dispensa.

Quindi unisci in parti uguali i due ingredienti all’interno di uno spruzzino e shakera per bene la soluzione. Poi spruzza sulla zona da trattare e lascia agire per qualche istante. Poi procedi con il classico lavaggio in lavatrice. Un errore molto comune è lasciare i panni bagnati in lavatrice anche al termine del lavaggio e stenderli solo qualche ora dopo.

Una volta che il programma dell’elettrodomestico giunge al termine è importante stendere subito il bucato, altrimenti rischi che l’umidità accumulata nei panni possa renderli nuovamente poco piacevoli all’olfatto.

Un altro rimedio molto diffuso è il sapone di Marsiglia, utilizzato per tantissimi motivi può tornare utile anche se strofinato direttamente sui vestiti che puzzano di sudore. Trattandosi di rimedi fai da te bisogna attendere qualche ciclo di lavaggio per far tornare i vestiti come nuovi. Vedrai che dopo aver provato questi due trucchetti non avrai più problemi di sudore e i tuoi abiti torneranno a profumare!