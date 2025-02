Ci sono donne che desidererebbero essere più slanciate e alte ma, possibilmente, senza indossare dei fastidiosi e scomodi tacchi. Fortunatamente, ci sono dei trucchi di stile che possono fare realmente dei miracoli, valorizzando la statura.

Grazie ad alcuni accorgimenti, è possibile ottenere l’effetto desiderato. Scopriamo come vestirsi per sembrare più alte e slanciate senza tacchi e senza rinunciare al comfort.

Le cose da fare per sembrare più alte e slanciate senza indossare i tacchi

Indossare tacchi alti, certamente, non è per tutti. Soprattutto per chi ama la comodità può essere difficile, perché le scarpe basse o le sneakers sono le uniche amiche. La buona notizia è che si può cercare di essere più alte anche senza delle scarpe con tacchi. Ecco alcune delle cose da fare per sembrare più alte e slanciate senza indossare i tacchi.

Scegliere vestiti con tagli lineari e verticali: abiti, gonne e pantaloni con tagli che seguono la linea naturale del corpo sono l’ideale. Ci sono pantaloni leggermente svasati o a gamba dritta che possono fare la differenza. Anche le gonne a tubino valorizzano la silhouette. Da evitare sono, invece, abiti oversize che riducono l’effetto di altezza. Delle camicie o abiti con dettagli verticali allungano l’altezza, visivamente. Sfruttare colori scuri e monocromia: un look total black, certamente, ha un effetto snellente, ma ci sono anche altre tonalità scure come grigio antracite, blu notte, bordeaux o marrone cioccolato. Va, infatti, evitato il contrasto netto tra parte inferiore del corpo e parte superiore. In alternativa, scegli sfumature dello stesso colore. Optare per scarpe nude: delle scarpe color beige o marrone chiaro, nude, allungano visivamente le gambe creando continuità tra caviglie e piedi. Allo stesso modo, sono da evitare scarpe scure e pantaloni chiari. Indossare pantaloni e gonne a vita alta, mostrando le caviglie: si tratta di un ottimo modo per allungare la figura, visivamente. Gonne o pantaloni ad alta vita definiscono il punto vita facendo sembrare le gambe più lunghe, anche mettendo in mostra le caviglie. Scegliere accessori adatti: è possibile indossare cinture o orecchini sottili, così come collane lunghe con pendenti. Questi accessori creano delle linee verticali che allungano, visivamente, il corpo.

Che dire? Tieni presente che l’altezza non definisce, certamente, la bellezza, ma che puoi farne il tuo punto di forza senza ricorrere a delle scarpe con i tacchi! Scopri anche i trucchi delle modelle per camminare sui tacchi con eleganza e le scarpe con tacco a colonna.