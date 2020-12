Vestiamoci di rosso! 8 sensazionali abiti per le feste

Anche se il 2020 è stato un anno strano, dove niente sembra più seguire i dettami della tradizionale vita vera, quello delle festività natalizie resta un periodo ricco di speranza e aspettative per il futuro. Anche questo Natale quindi torna di gran moda il rosso, regalandoci un po’ di consuetudine in un mondo caotico.

Se volete rispettare la tradizione dell’abito rosso per il pranzo di Natale, ecco 8 sensazionali look per le feste (e per tutte le tasche).

Foto H&M

L’abitino rosso di H&M

Il marchio stesso ha scelto il rosso per il suo logo, quindi perché non dovremmo affidarci ad H&M per il nostro vestito per le feste? Online e in store portete trovare tantissime scelte sulla sfumatura più natalizia che ci sia, ma noi vi proponiamo questo mini abito con maniche a sbuffo, che costa meno di 20€.

Leggi anche Decorazioni natalizie fai da te: le idee più belle da copiare

Abito pied de poul di Natale

Su Zalando si può invece acquistare (a 39,99€) una piccola variazione al mini dress rosso: manica lunga, collo alto e, soprattutto, stampa pied de poul. Questo pattern, sempre elegante, sarà un’aggiunta davvero esclusiva al tradizionale abito rosso per Natale.

In satin rosso con spacco da Zara

Passiamo a qualcosa di più elegante, da Zara è in vendita infatti un abito rosso in satin damascato con maniche ampie (59,99€). La forma a portafoglio sarà perfetta per tutte le corporature, perché cingendo la vita con la cintura esalta le forme di tutte: la vera sorpresa poi sarà l’ampio spacco laterale.

Foto Zara

La tuta con pizzo di Guess

Se non vi sentite a vostro agio in un abito, magari perché amate sedervi per terra per giocare con i nipotini, o non vedete l’ora di correre a scartare i regali, la tuta potrebbe essere per voi un buon compromesso.

Foto Guess

Elegante, ma pratica, quella di Guess (in saldo a 90,50€) è perfetta: rosso vivo, con inserti in pizzo. Comoda e festiva.

Abito rosso mattone di Max Mara

La linea Leisure di Max Mara ha confezionato per le feste un abito (165€) che, senza essere eccentrico, è una variante davvero speciale al tradizionale abito rosso. L’abito dal taglio fluido e stretto in vita, in comodo jersey stretch che permetterà di muoversi in totale comfort, non è nella classica punta di rosso, ma in una profonda tinta mattone.

Foto MyTheresa

L’abito più sbarazzino di Philosophy by Lorenzo Serafini

Il mini dress rosso per Natale non deve per forza avere le maniche lunghe e un taglio classico: può essere divertente e sbarazzino come quello disegnato da Lorenzo Serafini per Philosophy (scontato al 55% a 254€).

Foto Farfetch

Questo abitino a palloncino di colore rosso è senza spalline, con scollo a cuore decorato da ruches. È perfetto da solo, magari indossato con una collana importante, oppure abbinato ad una camicia (da infilare rigorosamente dentro).

“Stelle e Ombre” di Natale di Valentino

Per Natale, l’abito lungo in seta rossa crêpe de chine di REDValentino è perfetto (556€), soprattutto perché la stampa “Stelle e Ombre” ricorda proprio la notte di Natale. Il dettaglio volant lungo le maniche e il top sarà poi il tocco finale del vostro look.

Foto MyTheresa

Il lusso firmato Dolce e Gabbana

Qualcuno per Natale non si trattiene: la tavola imbandita come quella della Regina, l’albero deve essere ogni anno più grande, le decorazioni sempre più luminose, e l’abito più importante.

Foto Dolce e Gabbana

Se siete di questo partito, forse quest’anno potreste osare con il non plus ultra dell’abito rosso per Natale: direttamente dalla passerella di Dolce e Gabbana per la collezione Fashion Devotion, questo abito lungo in organza di seta con rouches in tuelle plumetis e chiffon dall’ampia gonna e le maniche a sbuffo è un vero tributo a tutto ciò che c’è di natalizio.