Ventenne di Tramonti va al pronto soccorso per un mal di pancia e partorisce una bambina, non sapeva di essere incinta

Una ragazza di venti anni è corsa in ospedale in preda a un forte mal di pancia ma poi ha scoperto di essere incinta e ha partorito una bambina.

Si era sentita male e il forte mal di pancia l’aveva spinta a cercare l’aiuto dei medici, così una ragazza di Tramonti, piccolo paese della Costiera amalfitana, si è recata a un pronto soccorso vicino al suo paese.

Le fitte erano talmente forti che non è riuscita a tollerare il dolore, per questo ha raggiunto il pronto soccorso di Castiglione di Ravello, non riuscendo a immaginare il motivo di qui problemi all’addome.

Ma non si trattava di un’indigestione, il mal di pancia era dovuto al termine della gravidanza. In sostanza la ragazza non sapeva di essere incinta ma era iniziato proprio il travaglio.

20enne partorisce una bambina ma non sapeva di essere incinta

La giovane ragazza di venti anni protagonista di questa vicenda era del tutto ignara di aver portato avanti una gravidanza per nove mesi. Infatti lei pensava che il mal di pancia fosse la conseguenza di un’indigestione o di qualche altro problema di salute.

Quindi si è decisa a farsi curare e da Tramonti è andata in pronto soccorso nel vicino paese di Castiglione di Ravello. Da qui, poco dopo è stata trasferita presso l’ospedale Ruggi di Salerno. E qui ha partorito, dunque è nata una bambina di 3,7 chili.

La ragazza non sapeva di essere incita, lo ha scoperto solo in occasione dell’ecografia pelvica che i medici hanno eseguito nel tentativo di capire quale fosse l’origine del dolore acuto che la ragazza diceva di sentire.

Evidentemente durante tutti i nove mesi di gestazione non ha sentito i classici sintomi della gravidanza e la bambina nella pancia non si è mossa, per cui non ha fatto pensare alla neomamma di essere nella sua pancia.

E per quanto riguarda l’assenza di mestruazioni? Possibile che la giovane non si sia resa conto di non avere il ciclo? A quanto pare durante il periodo ha avuto delle perdite ematiche, scambiate per quelle del ciclo mestruale.

Questa vicenda è accaduta a pochi giorni da un altro parto avvenuto “a insaputa della mamma”, in quel caso è successo a Lucca, dove una donna ha partorito a casa senza sapere di essere incinta credendo fosse influenza. Ad ogni modo la bambina nata il 21 gennaio 2025 ora sta bene, il parto è avvenuto regolarmente presso il reparto di ostetricia e ginecologia del Ruggi di Salerno dove era stata trasferita immediatamente dopo la visita presso il presidio ospedaliero della Costa d’Amalfi. Alla bimba è stata dato il nome della nonna materna.