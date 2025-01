Lucca, partorisce a casa senza sapere di essere incinta: “Credevo fosse allergia o influenza”, come è andata davvero

La notizia ha dell’incredibile eppure è stata battuta da tutti i quotidiani online, una donna che vive a Lucca ha partorito in casa “all’improvviso” dando alla luce una bambina, ma non si era resa conto di essere incinta.

Il fatto è accaduto davanti agli occhi increduli del marito, che solo dopo aver visto sbucare la neonata e averla avvolta in una coperta affinché non prendesse freddo, ha chiamato il 118 per far assistere la moglie.

La bimba è in buone condizioni, pesava 3,350 kg per 51 cm di lunghezza e i genitori l’hanno chiamata Michela. Ma come è stato possibile non accorgersi di avere una gravidanza in corso? Ecco cosa hanno raccontato i neo genitori.

Non era allergia né un virus, era incinta e non lo sapeva

La vicenda risale alla notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio 2025, giorno in cui la bambina ha deciso che era venuto finalmente il momento di venire al mondo.

Per nove mesi la donna, Valentina Mecchi, come riporta il Corriere Fiorentino nell’articolo a firma di Simone Dinelli, non ha avuto alcun sentore dei tipici sintomi della gravidanza e non si è mai preoccupata.

D’altronde a parte un leggero gonfiore che aumentava nel corso delle settimane e un po’ di nausea con vomito e dissenteria presi per sintomi di un virus intestinale, non c’erano state altre avvisaglie. E il fatto di aver sempre avuto un ciclo piuttosto irregolare non l’aveva turbata più di tanto.

Le rassicurazioni del medico

Era pure andata da un medico per farsi visitare, il quale le aveva detto che probabilmente si trattava di un’influenza collegata a qualche allergia alimentare non meno precisata, forse celiachia, dato che sentiva un maggiore fastidio dopo che mangiava pane e pasta. Il perché non abbia approfondito la sua situazione di salute con ulteriori esami è un piccolo mistero. Il marito, Giacomo Paoli, ha spiegato che l’intenzione c’era ma che poi per un motivo o l’altro sono stati rimandati.

Il tempo passa, i due lavorano come sempre presso la pizzeria Fuori di Piazza nel centro storico di Lucca, dove Giacomo fa il pizzaiolo. E racconta che lei ha lavorato fino a 24 ore dal parto, persino a Capodanno: “abbiamo fatto un cenone come ogni anno in compagnia di amici, è pazzesco“, confessa.

Il parto

Infine la notte tra il 15 e il 16 Valentina sta molto più male del solito, ha nausea e vomita. Il marito decide di uscire per andare in farmacia a comprare dei farmaci contro l’influenza, esce di casa in piena notte e da Badia Pozzeveri, frazione del comune di Altopascio, si reca a Lucca, dove c’è una farmacia comunale aperta h24. Torna con i medicinali giusto in tempo per vedere la moglie partorire.

Mamma e bimba sono state poi ricoverate in ospedale a Lucca dopo il parto avvenuto in casa. I parenti non hanno subito creduto a quanto accaduto ed in effetti la storia è davvero incredibile. Possibile che non si sia resa conto dei movimenti nella pancia? Lei ha confermato che la bimba non si è mai mossa, per questo non è stata sfiorata dall’idea della gravidanza. E d’altronde ci sono casi di gravidanza criptica che non consentono alle donne di capire di essere incinta. Per fortuna entrambe stanno bene e questa è la cosa più importante.