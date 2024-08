Valle d’Aosta in estate: tante avventure tra natura, sport e antiche tradizioni

Una vacanza estiva in Valle d’Aosta offre tante possibilità di fare sport in mezzo alla natura, divertirsi, scoprire borghi e castelli e degustare prodotti tipici.

La Valle d’Aosta con i suoi paesaggi montani, sentieri, laghi alpini, castelli e borghi in estate è un angolo di paradiso che offre tante esperienze e attività per tutti e molti luoghi caratteristici da visitare.

È la regione con le vette più alte d’Italia, dal Monte Bianco al Cervino al Monte Rosa, ideali per escursioni e passeggiate nella natura incontaminata. E poi durante una vacanza estiva in Valle d’Aosta si possono visitare pittoreschi borghi, antichi castelli, laghi cristallini e parchi incredibili. Ecco una guida completa su cosa fare e vedere in Valle d’Aosta in estate.

Valle d’Aosta in estate tra sport e natura

In Valle d’Aosta, una delle regioni italiane preferite come destinazione per la settimana bianca, lo sci non finisce con l’inverno. A Breuil-Cervinia, sede prescelta di molti importanti team di Coppa del Mondo, sui 3.500 metri del ghiacciaio Plateau Rosà si scia anche in estate.

È il più grande comprensorio sciistico estivo in Europa, con circa 25 km di tracciati adatti a tutti i livelli, dal principiante all’atleta. È possibile anche praticare snowboard e raggiungere con gli sci o a piedi, con il nuovo impianto Matterhorn Alpine Crossing, l’arrivo della Funivia del Piccolo Cervino dove si trova la Grotta di ghiaccio.

La Valle d’Aosta poi è il sogno di ogni amante del trekking e delle passeggiate all’aperto: oltre 2.000 sentieri montani ben tracciati, tra gli itinerari di trekking più belli d’Italia, conducono a laghi alpini, valichi montani, alpeggi e rifugi.

Si possono scegliere escursioni in giornata o trekking di più giorni come le Alte Vie della Valle d’Aosta o i tour internazionali attorno alle vette più alte della Alpi (giro del Monte Bianco, del Monte Rosa o del Cervino) e scoprire il tratto valdostano della storica Via Francigena.

Per gli appassionati di vacanze in bicicletta la Valle d’Aosta in estate ha tanto da offrire: centinaia di percorsi ciclistici, leggeri o impegnativi, per le famiglie e per i grandi sportivi. Cicloturismo, cross-country, downhill e freeride, e tutt’intorno lo spettacolo della natura alpina.

Alcuni impianti di risalita sono aperti anche in estate. Si può approfittare di funivie, seggiovie e cabine per l’escursionismo e su molti impianti si può trasportare anche la mountain bike.

Se il trekking non è abbastanza avventuroso, la Valle d’Aosta offre altre emozionanti attività. Il rafting sui fiumi Dora Baltea e Lys è un’esperienza che promette adrenalina e divertimento. Le scuole di rafting della zona offrono corsi per tutti i livelli, dai principianti agli esperti.

I castelli della Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta è celebre per i suoi castelli storici che rappresentano un’importante parte del patrimonio culturale e storico della regione. Molti di essi ospitano eventi culturali, mostre e visite guidate, permettendo ai visitatori di immergersi nella storia locale.

Tra i castelli più noti da visitare ci sono il Castello di Fénis, considerato uno dei castelli meglio conservati d’Italia, famoso per la sua architettura imponente e per i suoi affreschi. La struttura è circondata da un ampio fossato e presenta torri e merlature che la rendono un esempio emblematico di castello medievale.

Il Castello di Issogne, noto per i suoi affreschi riccamente decorati, è uno dei castelli meglio conservati della regione e offre un’esperienza unica ai visitatori. Il Castello di Sarre, un tempo residenza estiva della famiglia reale dei Savoia è un luogo di grande interesse storico e architettonico.

Il Castello di Verrès è un altro gioiello da non perdere. Costruito nel XV secolo, si erge maestoso su una collina e offre una vista panoramica sulla valle circostante. La visita al castello permette di esplorare le sue sale affrescate e scoprire la vita aristocratica del passato.

Per ultimo, ma non per importanza o bellezza, il Castello di Saint-Pierre, situato nel pittoresco borgo di Saint-Pierre, è un altro esempio magnifico di architettura medievale. Sebbene più piccolo rispetto agli altri, offre una vista imperdibile sulla valle e un’affascinante esposizione di reperti storici.

I borghi medievali

I borghi della Valle d’Aosta sono una parte essenziale della sua bellezza e cultura, e l’estate è il momento ideale per visitarli. Tra i più caratteristici c’è Bard, che è considerato uno dei “Borghi più Belli d’Italia” ed attira visitatori per le sue caratteristiche strade acciottolate e per le architetture storiche, tra cui l’imponente forte che domina il paesaggio.

Questo piccolo villaggio medievale è un ottimo punto di partenza per esplorare la regione e offre anche eventi culturali e mostre durante tutto l’anno.

Arnad è un alto piccolo borgo medievale famoso per il suo Lardo d’Arnad, un prodotto tipico della zona. È situato nella bassa valle e offre un’atmosfera tranquilla, perfetta per chi cerca un’esperienza autentica. Antagnod è un pittoresco borgo che si trova nel comune di Ayas, noto per le sue case in legno e per le stradine fatte di ciottoli che creano un’atmosfera incantevole.

È anche un ottimo punto di partenza per le escursioni nelle montagne circostanti. Gressoney-Saint-Jean infine è famoso per la sua architettura walser e per le sue tradizioni culturali, è un luogo ideale per gli amanti della montagna, con numerosi sentieri e attività all’aperto disponibili. In alcuni piccoli centri della Valle d’Aosta come Étroubles, Cogne, Gressoney-La-Trinité, Champoluc, Ayas e Antagnod anche in estate si celebrano le veillà, feste che rievocano la vita del passato e che spesso mostrano mestieri antichi e attività proprie del mondo contadino.

Gastronomia, i sapori della tradizione

La cucina valdostana è una celebrazione dei sapori alpini. Non perdere la fondue valdostana, una delizia a base di formaggi fusi servita con pane e verdure. Anche il rösti, a base di patate grattugiate e dorate, è un piatto imperdibile. I formaggi locali, come la Fontina e il Bettelmatt, sono autentiche prelibatezze. Visita una fattoria locale per scoprire la produzione di questi formaggi e gustarli freschi.

I ristoranti tipici e le osterie della Valle d’Aosta offrono piatti preparati con ingredienti freschi e locali. Accompagna i tuoi pasti con un vino valdostano, come il Torrette o il Fumin, per un’esperienza gastronomica completa.

Relax e benessere in Valle d’Aosta

Se desideri una pausa dal ritmo frenetico delle attività, la Valle d’Aosta ha anche luoghi ideali per il relax. Le terme di Pré-Saint-Didier sono perfette per chi cerca benessere. Con piscine termali e trattamenti SPA immersi in un contesto naturale sono il luogo ideale per rigenerarsi.

Molti alberghi della regione dispongono di centri benessere ed offrono spazi wellness e trattamenti rilassanti, permettendoti di godere della vista panoramica sulle Alpi mentre ti concedi un momento di tranquillità.

Valle d’Aosta: gli eventi di agosto, con gli occhi puntati alle stelle

Nel mese di agosto in Valle d’Aosta la notte di San Lorenzo si anima con una serie di iniziative ed eventi. Il 10 agosto a Valgrisenche il gruppo astrofili Deep Sky di Bergamo guida i visitatori alla scoperta del cielo e delle stelle grazie a telescopi professionali.

All’osservatorio di Nus dal 10 al 13 agosto invece, nel primo Starlight Stellar Park in Italia, riconosciuto dall’UNESCO, sono previste quattro serate dedicate alle stelle cadenti con lo speciale evento Ètoiles et musique, patrocinato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e dall’Agenzia Spaziale Italiana.

Nella notte di San Lorenzo Morgex ospita come ogni anno l’evento “Calici di Stelle” invitando tutti alla degustazione del suo famoso vino Blanc de Morgex et de La Salle, frutto dei vigneti tra i più alti d‘Europa, mentre a La Thuile il Giardino Botanico Chanousia apre in via straordinaria di sera per una serata romantica dove sarà possibile osservare il cielo con un telescopio e ammirare le stelle alla luce delle candele.

A Champoluc la notte di San Lorenzo si animerà a partire dalle 18.00 con la partecipazione di artigiani, cooperative e aziende agricole valdostane. I visitatori potranno degustare i prodotti del territorio, birre e vini di montagna valdostani, ascoltare musica e ballare. Dal 9 al 12 agosto a Pont-Saint-Martin si celebra San Lorenzo, il patrono della comunità locale con giochi, balli e stand gastronomici che offrono ogni sera un menù a tema.