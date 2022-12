Settimana bianca in Italia: le migliori destinazioni

Se avete la fortuna di avere dei giorni di vacanza a disposizione, oppure un semplice week-end, perché non godere di ciò che l’inverno ha da offrire? Quando si pensa alla stagione invernale e al freddo, una delle prime cose che viene in mente è la neve: soffice, candida e divertente! Il nostro Paese offre diverse occasioni da afferrare in tal senso. Perché, quindi, non partire? Ecco alcuni preziosi consigli su dove poter andare per una settimana bianca da sogno in Italia.

Settimana bianca in Italia: Trentino-Alto Adige

Sono diversi i luoghi ideali e le location esclusive per una vacanza invernale in Italia: la neve, la natura, le montagne, il calore di un camino acceso, un buon libro, del tè o una cioccolata calda… chi non ama coccolarsi e rilassarsi in inverno? Il nostro Bel Paese non ha nulla da invidiare al resto del mondo e anche in questa circostanza è in prima linea, per quanto riguarda paesaggi e bellezze. Dove poter andare, dunque? San Lorenzo di Sebato è un comune italiano in provincia di Bolzano, in Trentino-Alto Adige: a 1200 metri di altezza, tra i boschi, potreste trascorrere la vostra vacanza presso il San Lorenzo Mountain Lodge, dall’aspetto di un classico chalet di montagna con tutti i comfort necessari per la vostra permanenza. Sempre in Trentino-Alto Adige, potreste scoprire Selva di Val Gardena; comune italiano in provincia di Bolzano: qui, potreste trascorrere il vostro week-end, tra pace e comfort, al Boutique Hotel Nives, che vi saprà offrire anche degli interessanti programmi riguardanti la natura, la cultura e non solo. A San Cassiano – località turistica che si trova in Val Badia, in Trentino-Alto Adige – potreste soggiornare presso il Rosa Alpina Hotel & SPA, che vi saprà lasciare il ricordo di una vacanza indimenticabile, grazie ai servizi offerti e a ciò che la natura circostante vi regalerà con la sua magica atmosfera.

Settimana bianca in Italia: Veneto

Chi non ha mai sentito parlare di Cortina d’Ampezzo? Si tratta di un comune italiano, che si trova nella provincia di Belluno in Veneto: soprannominata la “regina delle Dolomiti”, è una location che non vi lascerà indifferenti; qui, potreste trascorrere le vostre vacanze, tra divertimento e relax, presso il Rosapetra SPA Resort, che vi offrirà delle camere piene di comfort e con vista su panorami mozzafiato come quelli delle Dolomiti. Non siete ancora soddisfatti? Allora, non dimenticate di sfogliare la nostra fotogallery, dove potrete trovare altri suggerimenti su dove poter andare per una settimana bianca indimenticabile in Italia.