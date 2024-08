Vacanze estive in montagna, 5 attività imperdibili da fare in Trentino

Se questa estate hai in programma una vacanza in Trentino, ti suggeriamo 5 attività imperdibili che ti permetteranno di scoprire il meglio di questa meravigliosa regione.

Una delle mete più amate per le vacanze in montagna, sia in inverno che in estate, è il Trentino Alto Adige. Situata nel cuore delle Dolomiti, le Alpi orientali italiane, questa regione in inverno è una delle destinazioni sciistiche preferite per la settimana bianca, ma anche in estate offre una miriade di esperienze affascinanti, dalle escursioni al relax in riva ai suoi splendidi e numerosi laghi.

Questo angolo d’Italia, ricco di bellezze naturali e tradizioni culturali, è il luogo ideale per chi vuole vivere avventure all’aria aperta o cerca semplicemente una pausa dalla vita frenetica. Se stai pianificando una vacanza in Trentino durante la stagione estiva, in questo articolo ti suggeriamo cinque attività imperdibili che ti permetteranno di scoprire il meglio di questa regione.

5 attività imperdibili da fare in Trentino in estate

Il Trentino è una destinazione che in estate, oltre alla bellezza naturale dei suoi paesaggi, offre ai suoi visitatori l’imbarazzo della scelta tra tantissime attività ed esperienze, come le escursioni e le passeggiate tra monti e valli, il brivido di emozioni ad alta quota, l’atmosfera rilassante dei laghi, una visita alle malghe o un tour in una delle rinomate case vinicole.

Il Trentino è anche storia, cultura, tradizioni e gastronomia: ha qualcosa da offrire proprio a tutti. Ecco cinque attività che ti consigliamo di provare assolutamente, scegli quella che più si addice ai tuoi gusti e alle tue preferenze.

1) Escursioni nel Parco Naturale Adamello-Brenta

Il Parco Naturale Adamello-Brenta, con i suoi paesaggi che variano dalle vette alle valli verdi, dai ghiacciai scintillanti ai laghi alpini che formano spettacolari cascate, è uno dei tesori naturali del Trentino da visitare in estate, quando si trasforma in un vero e proprio paradiso per gli amanti delle escursioni.

Tra i sentieri più celebri c’è il percorso che conduce al Lago di Tovel, noto per il suggestivo colore rosso dell’acqua, che un tempo era un mistero per gli abitanti. Fino a che si è scoperto che in estate, durante i mesi più caldi, le sue acque si coloravano in seguito alla fioritura di un’alga conosciuta col nome di Tovellia sanguinea. Fenomeno che non si verifica più per la mancanza del carico organico, come azoto e fosforo, causato dalle mandrie di bovini che pascolavano nei pressi del lago.

Un’altra escursione imperdibile è quella che porta al Rifugio Pedrotti, situato a 2.491 metri di altitudine. Questa escursione offre spettacolari panorami delle Dolomiti di Brenta, tra le montagne più belle del Trentino, e la possibilità di osservare la fauna selvatica, come stambecchi e marmotte. I sentieri sono ben segnalati e adatti a diversi livelli di esperienza per offrire sia ai principianti che agli escursionisti esperti la possibilità di godere della bellezza naturale del parco.

2) Trentino in estate, relax e sport sul Lago di Garda

Tra le attività imperdibili da fare in Trentino in estate non può mancare una visita al Lago di Garda, la perla del Trentino, meta ideale per chi in vacanza cerca sia il relax che le attività sportive. Questo grande specchio d’acqua è circondato da pittoreschi paesini e offre numerose opportunità per gli sport acquatici.

Gli appassionati di vela e windsurf trovano qui le condizioni ideali grazie ai venti favorevoli e alla superficie ampia del lago. Ci sono molte scuole di vela locali che offrono corsi per principianti e per chi desidera migliorare le proprie abilità.

Per chi invece preferisce una giornata più tranquilla, il lungolago è perfetto per passeggiate rilassanti, mentre le numerose spiagge e aree verdi sono ideali per un picnic o una nuotata. Non dimenticare di visitare alcuni dei caratteristici borghi lacustri come Riva del Garda e Torbole, dove puoi assaporare piatti tipici della cucina trentina e italiana. In estate poi questi borghi del Trentino ospitano anche festival e mercatini.

3) Alla scoperta delle Dolomiti di Fassa e di Fiemme

Le Dolomiti di Fassa e di Fiemme, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, sono un’altra meta imperdibile per chi ama la montagna. In estate queste spettacolari vette del Trentino offrono tante opportunità diverse. Gli amanti del trekking possono avventurarsi lungo i sentieri panoramici che attraversano le valli e le creste delle Dolomiti.

Tra i percorsi più suggestivi c’è la passeggiata di Larsech, che conduce a una serie di meravigliose cascate e offre una vista impareggiabile delle montagne circostanti.

In estate, le Dolomiti di Fassa e di Fiemme si trasformano in un grande parco giochi all’aperto dove è possibile praticare anche mountain bike, arrampicata e parapendio. I Rifugio Pedrottcome il Rifugio Lagazuoi, sono luoghi ideali per gustare piatti tipici mentre si ammira il panorama. La zona inoltre è nota per le sue tradizioni culturali e per le feste popolari, che ti permetteranno di immergerti nella cultura locale.

4) Esplorare i Castelli e scoprire le tradizioni culturali

Il Trentino è ricco di storia e cultura, e visitare i suoi castelli è un modo eccellente per scoprire il passato di questa regione. Tra i castelli più suggestivi ci sono il Castello del Buonconsiglio, situato a Trento, e il Castello di Avio.

Il Castello del Buonconsiglio, con le sue torri e le mura medievali, ospita importanti collezioni d’arte e affreschi storici, mentre il Castello di Avio, posizionato su una collina, offre viste panoramiche e la possibilità di visitare le sue sale storiche e i giardini.

Durante l’estate molti di questi castelli ospitano eventi culturali, come concerti, rappresentazioni teatrali e festival medievali che offrono un’ottima opportunità per scoprire da vicino le tradizioni locali. Le città di Trento e Rovereto, inoltre, con i loro centri storici ben conservati, i musei e le piazze sono luoghi ideali sia per passeggiare che per vivere un’esperienza culturale.

5) Le avventure nel Parco di San Romedio

Il Santuario di San Romedio, situato nella Val di Non, è un luogo di culto molto importante ma anche una meta ideale per le famiglie. Questo posto incantevole è famoso per il suo sentiero scavato nella roccia, che offre un’esperienza unica e affascinante sia per i bambini che per gli adulti. Il percorso parte da Sanzeno e conduce al Santuario, e permette di godere di panorami mozzafiato a contatto diretto con la natura.

Nei pressi del Santuario ci sono diverse attività adatte ai più piccoli. Ad esempio, il parco giochi di Malgolo è il luogo ideale per far divertire i bambini dopo una passeggiata. Questo parco è situato nell’area sportiva e offre spazi sicuri con percorsi tra gli alberi, zipline e sfide aeree.

Inoltre, il santuario stesso è legato a una leggenda che lo rende ancora più affascinante per i più piccoli: si narra infatti che San Romedio un giorno, mentre si dirigeva verso Trento per incontrare San Vigilio, incontrò un orso che attaccò e mangiò il suo cavallo. Invece di fuggire, Romedio riuscì a domare l’orso, che divenne il suo fedele compagno.

Queste sono solo 5 delle attività imperdibili da fare in Trentino in estate: pianifica la tua visita e preparati a vivere una vacanza indimenticabile tra le meraviglie di questa regione!