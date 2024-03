Vacanze di Pasqua: 3 mete low cost vicino Roma

Tre mete a basso prezzo da visitare con il partner o in famiglia con bambini e neonati, ecco dove andare durante le vacanze di Pasqua!

Le vacanze di Pasqua si avvicinano, è giunto il momento di iniziare a pensare ad una meta in cui trascorrere le vacanze. Che sia solo con il partner o con i bambini, le città da visitare durante le feste pasquali son davvero tante, non perdere i nostri suggerimenti sulle 10 destinazione italiane per un weekend da sogno.

Se abiti a Roma e hai desiderio di passare un fine settimana fuori porta senza allontanarti troppo da casa, ti proponiamo 3 mete da prendere in considerazione per la tua vacanza. Sappi che, oltre alle mete che ti consigliamo di visitare per il fine settimana, anche a Roma puoi visitare tantissimi posti segreti in cui scattare foto incantevoli!

Dove andare vicino Roma durante le vacanze di Pasqua 2024

Partire per un weekend fuori porta è più che fattibile, specialmente se la meta è low cost ed è anche vicino alla città in cui abiti, ovvero Roma. Con un neonato in vacanza sicuramente le esigenze possono cambiare, senza allontanarsi troppo dalla città in cui vivi puoi visitare posti davvero piacevoli.

Il primo posto che ti suggeriamo è il Lago di Nemi, è situato sui Colli Albani nel territorio dei Castelli Romani ed è un piccolo lago vulcanico a 325 m di altitudine. L’itinerario del tuo weekend fuori porta al Lago di Nemi può essere strutturato dalla visita al Tempio di diana, il Museo delle Navi Romani di Nemi e la famosa Terrazza degli innamorati.

Conosciuta anche come la città che muore, Civita di Bagnoregio è un luogo da visitare almeno una volta nella vita. In provincia di Viterbo, fa parte dei borghi più belli d’Italia e puoi visitarla anche in un solo giorno vista la sua grandezza non esagerata. Una volta lì puoi spostarti di poco e visitare il Parco dei mostri di Bomarzo.

Sempre in provincia di Viterbo puoi visitare Calcata, un comune di poco meno di 1.000 abitanti famoso per il suo borgo medievale distante solamente 40 chilometri da Roma. Essendo molto piccola, puoi visitare Calcata nel giro di 4 ore. Puoi spostarti di poco e visitare le Cascate di Monte Gelato situate all’interno dell’area protetta del Parco Regionale Valle del Treja e approfittare di una passeggiata presso il sentiero che collega le Cascate con Calcata.