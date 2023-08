Vacanza al mare, il medicinale da portare sempre con te: ti salva letteralmente in caso di attacco di meduse

Le meduse sono creature marine misteriose, ma rappresentano anche una sfida crescente per la salute dell’uomo e la biodiversità marina.

Le meduse sono da sempre creature affascinanti e misteriose che popolano i nostri mari. Tuttavia, negli ultimi anni, si è registrato un aumento significativo della loro presenza in molte regioni marine del mondo. Questo fenomeno ha destato l’attenzione della comunità scientifica e delle autorità ambientali, poiché potrebbe avere gravi implicazioni per la biodiversità marina, l’economia delle zone costiere e la salute dell’uomo.

Queste creature marine, infatti, possono rappresentare un rischio a causa dei loro tentacoli urticanti. In caso di contatto, la pelle può subire una reazione che va da un semplice prurito a una vera e propria bruciatura. Questo pericolo aumenta soprattutto nei mesi estivi, quando la presenza di meduse nei nostri mari è più alta e le persone tendono a passare più tempo in acqua. Scopriamo insieme, quindi, quali sono i primi soccorsi da mettere in atto nel caso in cui si verifichi una puntura di medusa.

Cosa fare se si entra in contatto con una medusa

Incontrare una medusa in mare può essere un’esperienza spaventosa. Tuttavia, è importante mantenere la calma e gestire la situazione in modo sicuro. Se stai nuotando al largo e vieni sfiorato da una medusa, cerca di non compiere movimenti scomposti, respira bene e cerca di rientrare lentamente verso la riva. Se a venire a contatto con questa creatura è un bambino, è fondamentale tranquillizzarlo e, se possibile, farlo uscire dall’acqua.

La prima cosa da fare è pulire la pelle da eventuali parti di medusa rimaste attaccate. Questo dovrebbe essere fatto con l’acqua di mare, che aiuta a rimuovere i frammenti e a diluire la tossina non ancora assorbita dalla pelle. È importante ricordare di non utilizzare ammoniaca, aceto, alcool o succo di limone, poiché questi possono peggiorare la situazione.

Se disponibile, si può applicare un prodotto astringente al cloruro d’alluminio che blocca l’azione delle cellule urticanti e permette un rapido sollievo. In alternativa, si possono utilizzare dei guanti o uno strumento sottile e rigido, per rimuovere delicatamente i filamenti residui. In ogni caso, è importante monitorare la reazione della pelle alla puntura. Sebbene la maggior parte delle specie di meduse presenti nei nostri mari non siano pericolose per l’uomo, alcune possono causare reazioni più gravi. Se la pelle diventa molto rossa, gonfia o se si avvertono sintomi come nausea, febbre o difficoltà respiratorie, è necessario cercare immediatamente assistenza medica.