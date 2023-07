Cosa fare se si viene punti da una medusa: molti rimedi conosciuti sono leggende

Le meduse sono animali che abitano da sempre i nostri mari e venire punti non è una cosa così rara: ecco come comportarsi.

Siamo ormai in piena estate e come ogni anno cerchiamo di rinfrescarci un po’ facendoci un bel tuffo in mare, ma ovviamente come sempre bisogna stare attenti ai pericoli che questo nasconde. Non parliamo dei numerosi avvistamenti di squali che nell’ultimo periodo stanno facendo clamore sui social, ma di un avvenimento molto più concreto e che ogni anno si ripresenta: le punture delle meduse.

Le meduse sono animali che molto spesso galleggiano a pelo d’acqua, ma possono trovarsi anche poco sotto la superficie del mare e quindi non essere visibili dalle persone che fanno il bagno. Difficilmente si trovano dove ci sono tante persone, ma può capitare spesso di ritrovarsi qualche esemplare a riva o comunque molto vicino alla spiaggia. Il pericolo maggiore quando si incontra una medusa è ovviamente venire a contatto con i suoi tentacoli velenosi.

Perché le meduse pungono e come comportarsi

Prima di capire come trattare una puntura di medusa e cosa non fare quando si viene punti, è bene comprendere cosa succede alla nostra pelle quando veniamo a contatto con i lunghi filamenti di questi animali marini.

La maggior parte delle meduse ha un sistema di difesa che può essere rilasciato attraverso i filamenti che sono attaccati alla cupola: si tratta di una sostanza urticante che se viene a contatto con la pelle può causare bruciore e arrossamenti.

La quantità di veleno emessa dai cnidocisti, ovvero piccolo organuli presenti sui tentacoli delle meduse, può variare e può essere più o meno potente a seconda della specie, della grandezza e ovviamente della parte interessata del nostro corpo.

In ogni caso la puntura di medusa va trattata immediatamente per evitare che il veleno si propaghi per il corpo provocando ulteriori irritazioni e, in casi peggiori, infezioni. Sin da piccoli ci hanno sempre raccontato che il modo migliore per trattare una puntura di medusa è quella di usare l’urina, ma in realtà questo non solo è una leggenda, ma può portare a conseguenze ben peggiori.

L’ammoniaca contenuta nell’urina non risolve i problemi causati dalle irritazioni di queste punture, ma può causare la circolazione più repentina del veleno, così come l’aceto. Il trattamento migliore da fare per lenire il dolore e l’arrossamento delle punture di meduse è quella di usare semplicemente l’acqua di mare per sciacquare la puntura e togliere eventuali residui.

Dopodiché bisogna utilizzare l’acqua calda per evitare che il veleno si propaghi e dunque ci basta scaldare dell’acqua di mare sotto al sole a una temperatura di 40/45 gradi.