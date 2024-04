Che buone le uova sode, ripiene sono ancora più sfiziose!

Idee semplici e veloci per preparare come antipasto delle sfiziose uova ripiene. Prendi spunto dai nostri suggerimenti!

Il pranzo di Pasqua è andato, bisogna iniziare a pensare a cosa proporre per cena agli ospiti. Sicuramente gli avanzi sono ben graditi a tavola, questo perché è importante riciclare il cibo avanzato senza doverlo necessariamente buttare via.

Se non hai idea di cosa proporre come antipasto a cena per il tuo menu pasquale facile e veloce, potresti prendere in considerazione un’idea semplice e velocissima: le uova ripiene.

Si preparano in poco tempo, ti basterà cuocere le uova così da ottenerle sode, privarle del tuorlo e riempirli con una farcia a piacere.

Come farcire le uova ripiene per Pasqua

La prima cosa che dovrai fare è cuocere le uova in un po’ di acqua, una volta raggiunto il bollore dovranno cuocere per circa 7 – 8 minuti. Trascorso il tempo richiesto dovrai lasciar raffreddare le uova prima di rimuovere la buccia e dividerle a metà.

Una volta seguiti questi passaggi puoi iniziare a riempire le tue uova. Quindi scegli gli ingredienti che più ti piacciono per il tuo menu di Pasqua. Uno dei più gettonati è tonno con philadelphia, altrimenti puoi arricchire le uova con olive, acciughe e capperi.

Per rendere le uova più gustose è fondamentale aggiungere una parte cremosa. Quindi sbizzarrisciti con la maionese oppure sostituiscila con la crema spalmabile, la Philadelphia andrà più che bene.

Puoi anche provare la coppia mascarpone ed erba cipollina per ottenere un ripieno cremoso, gustoso e saporito! Le uova sono un ingrediente molto versatile in cucina, si sposano con tantissimi altri ingredienti come verdure e spezie varie.

Ad esempio potresti preparare dei funghi champignon trifolati e inserirli all’interno dell’uovo sodo; anche affettati come il prosciutto cotto o il salame possono diventare il ripieno perfetto per le tue uova sode.

Cerca di preparare più ripieni anche senza cottura così da portare a tavola scelte differenti. Prendi in considerazione se tra gli ospiti c’è chi non mangia carne e pesce, chi è allergico a un ingrediente in particolare e così via. Dopodiché butta giù le idee che più ti piacciono per farcire le tue uova ripiene!

Oltre alle uova ripiene ovviamente puoi portare a tavola tantissime altre idee di antipasti sfiziosi. Ti consigliamo ad esempio un delizioso tartare di gambero rosso, in meno di mezz’ora puoi preparare un piatto particolare e gustoso, un carpaccio di tonno arricchito da un ingrediente speciale, infine delle deliziose cozze gratinate in versione piccante.