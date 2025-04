Uomini e Donne spoiler, dopo la passione cambia tutto tra Gemma e Arcangelo

Nonostante le delusioni accumulate nel corso degli anni, Gemma Galgani non perde l’entusiasmo ed è sempre pronta a mettersi in gioco a Uomini e Donne. La dama torinese è approdata per la prima volta nello studio di Canale 5 nel 2010 e, da quel momento, ha vissuto diverse frequentazioni più o meno lunghe. Alcune molto intense, ma purtroppo non ha mai avuto il tanto desiderato lieto fine.

Sperava di averlo con Arcangelo, uno dei cavalieri approdati di recente nella trasmissione di Maria De Filippi. Nella puntata in onda venerdì 18 aprile, i due hanno raccontato di aver vissuto dei momenti bellissimi. “Hanno perso la testa l’uno per l’altra”, ha commentato la conduttrice, ma qualcosa sembra essere andato già storto nel corso della registrazione successiva.

Uomini e Donne anticipazioni: è già finita tra Gemma e Arcangelo

Quando Maria De Filippi ha raccontato cosa fosse successo durante la prima uscita di Gemma e Arcangelo, in molti sono rimasti spiazzati. La stessa padrona di casa di Uomini e Donne ha ammesso che non si sarebbe aspettato una tale ‘esplosione’ di passione. Tra i due protagonisti del trono over, però, ci sono stati diversi baci appassionati, nonostante l’uscita si sia svolta di mattina, a colazione.

Gemma non ha nascosto la sua felicità per quanto accaduto in esterna, ammettendo di aver riscontrato una forte chimica con Arcangelo. Anche quest’ultimo è apparso molto entusiasta della conoscenza con la Galgani, della quale ha ammesso di essere molto interessato. Il cavaliere ha anche spiegato di essere disposto a raggiungerla a Torino per trascorrere del tempo con lei.

Nonostante lo scetticismo e le critiche di Tina Cipollari, Gemma e Arcangelo hanno difeso a spada tratta la loro frequentazione, seppur appena iniziata, e le premesse sembravano essere delle migliori. Qualcosa, però, è già cambiato, come riportano le anticipazioni condivise da Lorenzo Pugnaloni su Lollomagazine.it. Contro ogni pronostico, Gemma ha deciso di mettere fine alla conoscenza col cavaliere.

Nella registrazione tenutasi domenica 13 aprile, la dama torinese ha deciso di chiudere la storia dopo che Arcangelo ammetterà di provare dell’interesse per un’altra donna del parterre degli over, Marina. Gemma, insomma, avrebbe preteso la famosa esclusiva dal cavaliere, ma a quanto pare quest’ultimo non era pronto a concentrarsi esclusivamente su di lei.

Un finale inaspettato, ma non l’unico: nella stessa registrazione anche Diego e Isabella metteranno un punto alla loro conoscenza. Stando alle anticipazioni, la dama non gradirà il fatto che il cavaliere confesserà alcuni dettagli intimi della loro relazione, che lei avrebbe preferito tenere privati.. Un gesto che spingerà Isabella a chiudere la frequentazione.