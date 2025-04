Uomini e Donne spoiler, decisione improvvisa di Gianmarco: c’entra Nadia

Un percorso che sembra diventare sempre più turbolento, quello di Gianmarco Steri sul trono di Uomini e Donne. Dopo il mancato lieto fine nei panni di corteggiatore, Maria De Filippi ha deciso di dare una seconda chance al giovane barbiere romano, amatissimo dal pubblico da casa. Una decisione che ha spinto migliaia di ragazze a contattare la redazione ma, almeno per il momento, Gianmarco ne ha “scelte” tre.

Tra alti e bassi, il tronista sta conoscendo Cristina Ferrara, Francesca Polizzi e Nadia Di Diodato ma nelle ultime registrazioni è accaduto davvero di tutto. Nella registrazione del 7 aprile, Nadia aveva deciso di autoeliminarsi dopo aver definito poco coerente il comportamento di Gianmarco. Quello che è accaduto nella registrazione successiva è incredibile: il tronista ha spiazzato tutti col suo gesto.

Uomini e Donne, spoiler registrazione 13 aprile: Gianmarco spiazza tutti e va da Nadia

Nadia Di Diodato ha lasciato Uomini e Donne in modo definitivo o tornerà sui suoi passi? Quel che è certo è che, nella registrazione di domenica 13 aprile, la corteggiatrice non si è presentata in studio, lasciando di sasso Gianmarco. Il tronista non si aspettava affatto di trovare la sedia vuota e quell’assenza, stando alle anticipazioni, lo ha turbato molto.

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni su Lollomagazine.it, nel corso della settimana Gianmarco ha scelto di fare due esterne, una con Cristina e una con Francesca, e non è andato a cercare Nadia. Quanto quest’ultima non si è presentata in studio, però, la reazione di Gianmarco è stata forte e decisa. Le anticipazioni rivelano che il tronista ha deciso di abbandonare la registrazione proprio per raggiungere la corteggiatrice assente.

Le esterne con Francesca e Cristina, di conseguenza, non sono state mandate in onda durante la puntata poiché Gianmarco ha deciso di dare priorità al chiarimento con Nadia. Come riportato da Pugnaloni nelle sue storie di Instagram, pare che Steri, poco dopo l’uscita di scena in trasmissione, si sia recato sotto casa della Di Diodato, con l’intenzione di parlarle.

Resta da capire se Nadia accetterà di chiarire con Gianmarco, soprattutto in ragione del fatto che, nel corso della settimana, il tronista non l’ha cercata e ha preferito uscire con le altre corteggiatrici. E, a proposito di Cristina e Francesca, come reagiranno dopo che Steri ha addirittura scelto di abbandonare la puntata per raggiungere la loro ‘rivale’? I punti interrogativi sono tanti e tutto fa pensare che i colpi di scena saranno tantissimi fino al gran finale della stagione.