Uomini e Donne, “Mai vista una cosa del genere”: Gianni Sperti sconvolto

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai. Soprattutto da quando Maria De Filippi ha optato per la fusione del trono classico e quello over in un’unica maxi puntata, durante la quale tutti interagiscono con tutti. A commentare le vicende dei protagonisti, come sempre, la coppia formata da Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Attenti e pungenti al punto giusto, i due opinionisti svolgono un ruolo chiave nella trasmissione di Canale 5, soprattutto quando c’è da smascherare eventuali ‘furbetti’. A proposito di Gianni, nel corso della puntata in onda venerdì 31 gennaio 2025, l’opinionista non ha nascosto il suo stupore davanti a un episodio avvenuto in studio. Qualcosa che, come sottolineato da Sperti, non era mai successo nella storia del programma.

Tutti di stucco a Uomini e Donne: perché Gianni Sperti non trattiene lo sconcerto

Dopo il ‘no’ ricevuto dalla tronista Martina De Ioannon, Gianmarco Steri ha iniziato la sua avventura sulla sedia rossa. L’ex corteggiatore romano ha accettato la proposta di Maria De Filippi, scegliendo di rimettersi in gioco nello studio di Uomini e Donne. Per la gioia del pubblico da casa, che ha reagito con enorme entusiasmo alla notizia di Gianmarco sul trono. Un entusiasmo ben visibile anche in studio.

Sin dalla prima puntata del trono di Gianmarco, la padrona di casa aveva parlato di migliaia di telefonate ricevute dalla redazione da aspiranti corteggiatrici. In sole 12 ore, per il nuovo tronista hanno chiamato ben 3 mila ragazze. Nel corso della puntata in onda venerdì 31 gennaio, Maria ha aggiornato tutti circa la situazione ‘corteggiatrici’, rivelando che per Gianmarco hanno telefonato 8 mila ragazze.

Un compito arduo per la redazione, che è chiamata a organizzare migliaia di conoscenze, dividendo le ragazze in vari gruppi. Nella puntata di venerdì, in studio sono approdate ben cento ragazze, che hanno occupato i posti accanto a Maria De Filippi. Per l’occasione, la conduttrice ha liberato tutte le postazioni al suo fianco, così da ricavare il maggiore spazio possibile. Quando in studio è arrivato il fiume di corteggiatrici, i presenti sono rimasti senza parole.

“Non si è mai vista una cosa del genere”, ha esclamato Gianni Sperti, visibilmente sconvolto dall’entrata in studio di così tante ragazze. Lo stesso Gianmarco non ha nascosto il suo stupore, ammettendo di trovarsi in difficoltà davanti a una tale situazione: “Non ero agitato, ma ora non ci sto capendo niente”. La puntata è proseguita con lo ‘speed date’ tra il tronista e alcune delle corteggiatrici, al termine del quale Gianmarco ha scelto di tenere già diverse ragazze.