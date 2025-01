Uomini e Donne anticipazioni, finale inaspettato tra Diego e Claudia: il colpo di scena improvviso

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne la svolta nella relazione tra Diego Tavani e Claudia D’Agostino, come finirà tra i due volti del trono over.

Un frequentazione tra le più turbolente della storia recente di Uomini e Donne. Quella tra Diego Tavani e Claudia D’Agostino è conoscenza decisamente complicata, come dimostrano le numerose liti di cui si rendono protagonisti in studio i due volti del trono Over. Da un lato la diffidenza di lei, dall’altro la stanchezza di lui nel rincorrerla: le discussioni, oramai, sono all’ordine del giorno.

Eppure, la coppia era anche sul punto di lasciare il programma insieme, ma, per un motivo o per un altro, il grande passo non è mai stato compiuto. La svolta arriverà nelle prossime puntate? Il pubblico dovrà prepararsi perché ci sarà un colpo di scena che cambierà per sempre tutto per il cavaliere romano e la dama salernitana.

Come finirà (davvero) tra Diego Tavani e Claudia D’Agostino di Uomini e Donne

Tra le registrazioni delle puntate di Uomini e Donne e la messa in onda su Canale 5 trascorrono diverse settimane. Grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, però, è possibile scoprire in anteprima cosa è accaduto nello studio dell’amatissimo dating show di Maria De Filippo. E, nello specifico, cosa è accaduto a Diego e Claudia, due tra i protagonisti assoluti dell’attuale trono over.

La storia tra i due non è iniziata nel migliore dei modi ed è proseguita anche peggio. Se Claudia rimprovera a Diego di non rispettare i suoi tempi, Tavani si dice stanco della poca chiarezza della dama, ai sentimenti della quale ormai non crede più. Gli spoiler rivelano che Diego, non sentendosi più a suo agio nel programma, deciderà di abbandonare definitivamente lo studio.

Il romano non apparirà neanche nella registrazione successiva alla comunicazione della sua decisione, pertanto tutto ha pensare che il suo sia un addio definitivo. E Claudia? A differenza della sua ormai ex fiamma, la giovane campana deciderà di restare nel parterre e di rimettersi in gioco, accettando di conoscere nuovi cavalieri. Le anticipazioni rivelano che in un primo momento eliminerà due uomini scesi in trasmissione per lei, ma poi scatterà la scintilla.

Come riportato da Pugnaloni, Claudia è uscita con un nuovo cavaliere e tra i due è già scattato anche un bacio. Quello con Diego, insomma, sembra essere un capitolo definitivamente chiuso per lei. Al pubblico non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se il cavaliere farà ritorno in studio (come già avvenuto in passato) o se la sua decisione di lasciare sarà definitiva.