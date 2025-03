Uomini e Donne, il dolce annuncio arriva dai social: è incinta

Quella di Uomini e Donne attualmente in onda su Canale 5 è una stagione particolarmente movimentata. Basti pensare che, dopo circa venti anni, Tina Cipollari si è rimessa in gioco nelle vesti di tronista per cercare (seppur scherzosamente) la sua anima gemella. Ai protagonisti restano poco più di due mesi per trovare il vero amore prima del consueto stop estivo della trasmissione.

In attesa di scoprire se gli iconici petali rossi scenderanno per nuove coppie, c’è una notizia che riguarda un ex volto del programma targato Maria De Filippi. Nello specifico, un’ex corteggiatrice dello show, che, nelle scorse ore, ha condiviso con i suoi followers una novità meravigliosa: è in dolce attesa di una femminuccia. Un annuncio che ha riempito il cuore dei fan di gioia.

L’amatissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta: fiocco rosa in arrivo

Nel corso dei numerosi anni di messa in onda, nello studio di Uomini e Donne sono passati innumerevoli protagonisti. Tra tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri, ogni anno il pubblico ha modo di conoscere e di affezionarsi a nuova coppie. Senza però mai dimenticare quelli delle stagioni precedenti. Proprio una di loro, nelle scorse ora, ha aggiornato i fan con una splendida novità.

Proprio nel giorno dedicato alle donne, l’influencer ed ex corteggiatrice Nicole Mazzocato ha annunciato di essere incinta del suo terzo figlio. “Oggi, nel giorno in cui si festeggiano le donne, posso finalmente annunciare che presto ne conoscerò una speciale: te”, ha scritto in allegato a un video in cui si mostra in compagnia del suo compagno, il calciatore, Armando Anastasio e dei loro dolci bambini.

Si tratta del primo fiocco rosa per la coppia, già genitori di Paolo, nato nel 2022, e di Davide, venuto alla luce due anni dopo. Nel video condiviso sul suo canale di Instagram Nicole viene raggiunta da Armando e dai loro piccoli e insieme mostrano una tutina, che appare prima in bianco e nero, per poi colorarsi di rosa. “Little sister”, è la scritta che appare sul piccolo body.

In poco tempo, il post è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti di amici e fan, che non hanno esitato a congratularsi con i quasi genitori tris per questa meravigliosa notizia. Una grande gioia per tutti coloro che seguono Nicole sin dal 2014, quando è apparsa a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice di Fabio Colloricchio. Al termine del percorso, il tronista argentino scelse proprio la Mazzoccato e i due sono stati insieme per circa quattro anni, con la rottura ufficiale arrivata nel 2029.