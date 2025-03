Uomini e Donne, fan impazziti per un grande ritorno e parte la richiesta: “Maria ripensaci”

Tra una esterna e un’altra, a Uomini e Donne c’è sempre tempo per una sfilata. È il momento in cui dame e cavalieri si mettono in gioco scegliendo un outfit, da abbinare al tema prescelto, e sfilando lungo una passerella posizionata al centro dello studio. Al termine delle singole esibizioni spazio ai voti, che sono quasi sempre motivo di scontri e polemiche. Scontri che non sono mancati neanche nel corso della puntata trasmessa venerdì 7 marzo, quando il titolo della sfilata è stato Chi può sedurti meglio di me?

Protagoniste del défilé sono state le dame, mentre a dare loro un voto, attraverso le palette, sono stati i cavalieri. Una sfilata durante la quale c’è stata anche una scelta, quella di Barbara e Ruggiero, che hanno lasciato lo studio tra gli applausi di tutti, ma le emozioni non sono terminate lì. Un grande ritorno ha fatto battere il cuore del pubblico, che ha lasciato un appello accorato a Maria De Filippi.

Momento nostalgia per il pubblico di Uomini e Donne: la particolare richiesta a Maria De Filippi

C’è chi trae ispirazione da un film, chi da una serie tv. Lucia, però, ha voluto fare un omaggio a quello che ha definito “un personaggio contemporaneo, un’icona dei nostri tempi”. Nel corso dell’ultima sfilata di Uomini e Donne, la dama ha interpretato Tina Cipollari, con tanto di boa di piume e di “mummia” (a simboleggiare Gemma) sulla passerella. I fan, però, hanno notato anche altro.

Durante la sfilata di Lucia, infatti, è partito il vecchio jingle di Uomini e Donne, quello iconico, che ha accompagnato l’entrata in studio dei protagonisti per circa 20 anni. Un tuffo nel passato meraviglioso per gli appassionati del programma, che, nel 2020, non presero affatto bene la sostituzione della sigla con quella che ancora oggi fa pare del programma, As cool As di Andy L.

Proprio durante l’esibizione di Lucia, sui social è apparsa una vera e propria pioggia di commenti, in particolar modo su X (l’ex Twitter). Tutti hanno ricordato con nostalgia ed emozione la prima sigla, prodotta da Agostino Penna, a tal punto da chiedere a Maria De Filippi di tornare alle origini e ripristinarla nel programma.

Un momento emozionante per tutti, ma non per Gemma Galgani, che non ha gradito la scelta di Lucia di portare in studio la mummia: “L’ho trovato di pessimo gusto, potevi anche evitare. Non ti sei accorta di quanto mi avesse dato fastidio e di quanto fossi mortificata? Non sei stata spiritosa per niente”. “Non ti volevo offendere, è un gioco. Se te la prendi è un problema tuo“, ha replicato Lucia.