Le idee per decorare delle unghie per San Valentino prevedono manicure sensuali, ma anche nail art divertenti con cuori, perfette per chi non ama prendersi troppo sul serio: sono tante le varianti sul tema tra cui poter scegliere per le proprie unghie. Il colore più gettonato? Il rosso (ma non solo) scelto per vestire a festa le mani e renderle parte fondante di un beauty look femminile e curato sin nei minimi dettagli. Scopriamo insieme tutte le idee per creare delle unghie per San Valentino favolose, tra disegni originali e nail art romantica.

Lo smalto rosso: classico sempre attuale

Così come per i rossetti, anche le unghie rosse sono un autentico must have per il 14 febbraio. Lo smalto rosso per San Valentino è quello più indicato, poichè rosso è il colore della passione e dell’amore, ma nulla vi vieta di utilizzare altre nuance per la festa degli innamorati, come per esempio il nero e tutte le sfumature del rosa (da quello chiaro al fucsia).

La french manicure in rosso

La french manicure è una delle tipologie di decorazioni più richieste per San Valentino, complice il mood raffinato e chic di questa nail art. Un’alternativa originale, e a tema, è quella che prevede french manicure rossa, da declinare in variante classica oppure in versione ‘reverse’. Estremamente sensuale se la si impreziosisce con strass e glitter per una resa sulle unghie di maggiore impatto.

La french manicure con i cuori

Parlando di french manicure, perché non trasformarla in una nail art con cuoricini rossi? Anche in questo caso: otterrete un effetto strepitoso con una decorazione semplice e veloce da realizzare. Ovviamente è possibile anche optare per unghie con cuori in bianco, nero e glitter; un’idea sicuramente particolare e diversa dal consueto, soprattutto se aggiungiamo dei punti luce che rendono la nostra nail art di San Valentino molto più elegante e sensuale.

Decorazioni unghie per San Valentino

Oltre alle unghie decorate con i cuori, consigliamo di abbellire la nail art con la scritta Love o Amore, volendo scegliere la lingua italiana. Ci si può sbizzarrire con smalti di tutti i colori, dalle tinte pastello a quelle più scure. Decorazione ideale se si vuole ottenere delle unghie originali e divertenti!

Manicure per San Valentino

Le unghie effetto ombrè sono un’ottima idea per conferire un tocco di brio anche alla manicure più semplice. Consigliamo di realizzare unghie sfumate in rosso, per restare in tema San Valentino, e magari impreziosire soltanto il dito anulare con del glitter oro oppure argento!

Nail art per San Valentino con il gel

La parola d’ordine, a San Valentino come in ogni altro giorno dell’anno, è essere se stesse e dare libero sfogo alla propria personalità. Discorso che vale anche quando si parla di unghie gel per San Valentino: è possibile infatti chiedere alla propria estetista motivi e decorazioni sulle unghie delle più svariate, attingendo dall’immaginario classico della festa degli innamorati oppure, perché no, personalizzando la propria manicure con le iniziali della persona amata o frasi speciali.

Di idee per decorare le nostre unghie per l’evento ce ne sono tantissime, dalle classiche (facili da realizzare) a quelle più innovative che richiedono l’aiuto dell’onicotecnica.

Sfogliate la nostra gallery per prendere spunto per una nail art sensuale e romantica da sfoggiare questo San Valentino!