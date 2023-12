Unghie per le feste per tutti i gusti! Prendiamo spunto dalle super vippone

Il Natale è arrivato ed è tempo di imbellirsi per le feste. Se vuoi rimanere più semplice con l’outfit, osa tutto con le unghie prendendo spunto dalle vippone più famose!

Oggi è finalmente Natale e a breve mangeremo tantissime leccornie assieme alla famiglia. Hai già scelto l’outfit, ma senti che ti manca ancora qualcosa?

Dedicati alle unghie e sfoggia una manicure perfetta per le feste che stanno arrivando. Per essere alla moda più che mai, prendi spunto dalle scelte fatte dalle nostre amate vippone.

Ce n’è per tutti i gusti e per tutti i tipi di stile!

Idee unghie per le feste grazie alle nostre amate vippone

Si sa che le unghie sono in primo piano a Natale. E’ proprio con le nostre mani che si consegnano o si aprono i regali e si sa che quest’ultimi sono i veri protagonisti delle feste.

Le vip vengono in nostro aiuto donandoci qualche consiglio di stile e nuove fantasie perfettamente abbinabili con le feste che a breve inizieranno o che sono già partite.

Scopriamole insieme

1) Col rosso non si sbaglia mai!

Il rosso è sicuramente il colore di queste feste. Anche Aurora Ramazzotti diventata da poco mamma ha optato per questa tonalità abbinandola a delle unghie non molte lunghe di un colore leggermente scarlatto.

La conduttrice ce le ha mostrate in uno scatto su Instagram mostrando anche i gioielli Morellato con cui ha iniziato una collaborazione da tempo.

Anche Bianca Atzei opta per il rosso ma di una tonalità più scura, mentre Francesca Cipriani ha scelto un rosso più perlato.

2) Unghie per le feste

Il Natale è un’ottima occasione per osare con il proprio stile. Così ha fatto anche Paola Turani con le sue unghie cangianti create con una calamita magnetica.

Chiara Ferragni, invece, ha optato per un cielo stellato blu che ci fa tornare un po’ bambini facendoci vivere queste feste con curiosità e tanta innocenza.

Michela Persico ha preferito un bel marron glacè perfetto per questo periodo dell’anno e per mettere in risalto l’anello di fidanzamento appena consegnatole dal compagno Daniele Rugani.

3) Manicure semplice

C’è qualche vippona che ha preferito rimanere più sul classico per queste feste. Beatrice Valli, ad esempio, ha optato per delle unghie laccate di rosa.

Elena Morali, invece, mostra le sue unghie lunghissime sui social e le illumina con un french ricco di glitter.

Solei Sorge osa a suo modo con uno smalto trasparente e rende lucente le sue mani con un tocco di pagliuzze luccicanti e cangianti su tutte le sue unghie