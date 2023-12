Paola Turani si prepara al Natale a partire dalla sue unghie: ecco la nail art realizzata con una calamita

Il Natale è sempre più vicino e Paola Turani decide di sorprendere tutti con una nail art magica. Realizzata con una calamita, ecco cosa ha combinato

Paola Turani è una modella, mamma ed influencer da due milioni di follower. La donna si sta preparando al Natale, come molti di noi, e dopo aver fatto l’albero e deciso il menù del cenone, è arrivato il momento di decidere quale nail art realizzare che sia a tema con le feste in arrivo.

La Turani ha deciso così di sorprendere tutti con delle unghie brillanti e magiche. Rosse vino, le mani splendono grazie ad un gioco realizzato con il semplice uso di una calamita.

Sei curioso? Ecco di cosa si tratta

Unghie a tema Natale per Paola Turani: realizzate con una calamita!

A Natale solitamente si osa e si cerca di brillare. Questa è la festa dedicata alle tradizioni, ma si sa che queste non sempre vengono seguite.

I regali sono stati fatti, gli addobbi pure, ora basta solo scegliere l’outfit per il grande evento e lo smalto da mettere sulle proprie unghie.

Paola Turani ha già fatto la sua scelta. Per celebrare le feste, l’influencer ha optato per un bel rosso scuro che risulta anche brillante e lucente.

Questo colore si abbina perfettamente alle tonalità tradizionali del Natale, come il verde, l’oro, il blu, il rosso ed il nero.

Le mani risultano splendide ed eleganti come per magia, al contrario degli smalti che vedremo nell’inverno 2024. Questa nail art non è difficile da realizzare, basta solo utilizzare i prodotti giusti e applicarli nel miglior modo possibile.

Per prima cosa, lima le tue unghie con molta pazienza e poi dedicati alla stesura dello smalto. Prima applica il top coat trasparente e poi passa al colore.

Lo smalto di base utilizzato da Paola Turani è una tonalità sul rougenoir, poi un magnetico color argento e sopra dei mix di colori.

Per rendere le unghie ancora più brillanti, l’estetista ha utilizzato una calamita per accendere la brillantezza dei glitter.

Una volta passato sopra le unghie, il colore cambia e diventa molto più cangiante come per magia.

Gli utenti, una volta visto l’incantesimo su Instagram, sono rimasti stupefatti. Moltissimi i messaggi di approvazioni e tantissime sono già andate a replicare questa magica nail art.

Il rosso è perfetto per il Natale e i glitter vanno a braccetto con la festa di Capodanno.

E tu, non sei sorpreso da questa magia del Natale?