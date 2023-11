Unghie inverno 2024, le idee da copiare per avere mani perfette

Unghie inverno 2024, arrivano delle tendenze che sono una garanzia di fascino, bellezza e personalità. Per donne forti unghie di carattere!

La nuova stagione porta consiglio, e tante novità in ambito moda e bellezza. Le unghie inverno 2024 sono una bomba di stile, e ci sono idee adatte a tutte. Il periodo più freddo è fatto per lasciarsi andare alle coccole, alla cioccolata calda, e alla compagnia delle persone a cui si vuole più bene, e perché non essere sempre al massimo dello stile? Con queste manicure non c’è crush che non abbocchi, e spasimante che non cada ai piedi della donna che le sfoggia: consigli e idee per un look da vera Queen.

Con il cambio di stagione è chiaro che si dice addio a tutte quelle nuance tipiche dell’estate. Niente colori pastello o tenui, ma sì a tutte quelle tinte che fanno sfoggiare look più intensi e profondi. Nello specifico, ci sono anche da considerare lunghezza e forma, perché le unghie dell’inverno 2024 sono contraddistinte da chicche di stile specifiche.

Unghie inverno 2024, le idee più belle: mani perfette, bomba di stile!

Le mode cambiano sempre, ma il mood di ogni donna è personale. Quindi, non bisogna mai sottostare alle leggi dei brand, ma scegliere in base ai propri gusti e attitudini quelle tendenze che più rappresentano la propria persona. Ecco quali sono le idee perfette del periodo con tanto di consigli e chicche imperdibili.

E’ interessante scoprire come le tendenze della stagione siano un mix tra vecchio e nuovo. Viene ripresa la bellezza di stile dal passato, e di conseguenza la si ridetermina in chiave moderna ed alternativa. Il fascino è a portata di mano, e ci sono delle idee che soddisfano le esigenze di tutte, anche per quanto concerne il rispetto di determinate condizioni di lavoro o semplicemente si vuole concretizzare condizioni di praticità. Ecco le idee che fanno impazzire.

A proposito di legame tra vecchio e nuovo, la French Manicure torna in voga, ma in versione metallizzata. E’ uno stile graffiante da sfoggiare in serate particolari, ed è il massimo su unghie corte ed arrotondate. Un altra idea da proporre è lo stesso modello, ma con colori caldi come il cioccolato. Se si vuol restare sul metallizzato però, sono molto richieste unghie da base a mandorla corta con una tinta unita metallizzata.

Che dire di una Nail art effetto carta da parati? Ebbene sì, questa scelta di moda torna in auge sia per il design casalingo, che per quanto concerne quello delle unghie. Appunto, è una decisione molto particolare, che va applicata con colori profondi e più scuri. Dal nero, al marron cannella, fino al verde militare o oliva. Una grande sorpresa è però il colore ciliegia, una chicca sia per gli outfit che per le manicure. Sulla stessa scia c’è però una scelta di stile adatta a chi non può fare a meno di fiori e richiami alla natura, il tutto però rispettando la scala cromatica sopracitata.

Anche nail art più complesse, come quelle “geometriche” con quadrati su base quadrata sono alla moda. Richiamano uno stile un po’ futuristico. Se si vuol avere unghie “uniche”, c’è la tendenza Uruuru nails effetto gioiello proveniente direttamente dal Giappone. Consta nel colorare tutte le unghie con colori freddi, dal glicine al rosa opaco, e ricoprire con un effetto gloss brillantinato. Vanno portate rigorosamente corte e ben curate.

Infine, ma non meno importante, c’è la manicure adatta a chi desidera qualcosa di semplice, ma d’effetto. Il color marrone cannella sopracitato è quello più apprezzato, specialmente se si ama uno stile comfty e caloroso.