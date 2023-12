Nuova manicure per Chiara Ferragni: ecco la nail art stellata da copiare per le feste

Chiara Ferragni mostra compiaciuta le suo nuove unghie sul suo profilo Instagram. La nail art stellata ha conquistato un sacco di follower!

Chiara Ferragni sta per raggiungere i 30 milioni di follower! Sì hai letto bene, la giovane donna nota a tutti sa come conquistare e lo fa anche con la sua nuova nail art.

Con l’arrivo del Natale, la voglia di tornare bambini è tantissima. Quell’immaginazione e curiosità che avevamo durante l’infanzia scompare un poco quando si diventa adulti, ma non per tutti.

Chiara Ferragni lancia proprio un messaggio con le sue unghie: riaccendiamo in noi la voglia di sognare ad occhi aperti!

Ecco cosa ha deciso di disegnare sulle sue unghie

Chiara Ferragni sorprende i suoi fan con una nail art stellata!

Chiara Ferragni ha appena cambiato casa in quel di Milano, si è goduta una settimana in vacanza sulla neve con la sua famiglia e adesso ha proprio bisogno di prendersi cura di sé e perché non iniziare proprio dalle unghie?

L’influencer ha mostrato la sua nuova nail art con un post su Instagram. Le unghie sono illuminate da tante stelline disegnate sopra ad uno sfondo blu lucente che ricorda i colori freddi dell’inverno.

Si sa che il blu è uno dei colore preferiti da Chiara per quello che riguarda le sue unghie, ma questa versione non si era mai vista!

La manicure è stata creata a partire da uno smalto usato come sfondo sul colore blu notte. Il prodotto contiene un sacco di glitter che rendono questa nail art ancora più splendente.

Disegnate poi sopra, delle piccole stelle dorate realizzate grazie allo stamping gel.

Non hai lo stamping gel, ma vuoi comunque rendere le tue unghie fantasiose? Scopri come realizzare delle nail art super semplici!

Qualche luna disegnata qua e là ed ecco che le unghie della nota influencer brillano come una notte piena di stelle.

Chiara ha mostrato le unghie anche sotto la luce artificiale. E’ qui che si vede quanto siano preziose risultando ancora più glamour e glitterate.

Lo smalto blu notte utilizzato dall’imprenditrice digitale prende spunto dal packaging del Lip Kit – Kiss Essential creato proprio dall’omonimo brand, Chiara Ferragni.

Il pacchetto contiene una matita labbra ed un rossetto.

Il blu delle sue unghie va ad illuminare ancora di più i suoi occhi azzurri e mette in risalto anche i suoi capelli biondi. Chiara Ferragni non ne sbaglia una, ma come fa?

Sotto il post migliaia di commenti di approvazione. Le stelle abbinate al bel blu rendono molto più preziosa l’attesa del Natale.

L’invito è quello di tornare un po’ bambini in vista delle feste!