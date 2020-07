Unghie semplici, da fare a casa

Se vi piacciono delle unghie semplici non sarà difficile trovare il modo di realizzare una manicure fatta in casa perfetta. Con una base uniforme si possono realizzare molte decorazioni, anche grazie alle applicazioni adesive che si trovano facilmente in profumeria e online. Siete pronte a realizzare le vostre unghie semplici da sole? Prendete spunto dalle nails addicted di Instagram e mettetevi all’opera.



Unghie semplici ed eleganti

Per avere delle unghie semplici e allo stesso tempo eleganti si possono intraprendere due strade: un classico french manicure, che si può facilmente fare in casa, oppure una base uniforme di smalto su tutte le unghie, da impreziosire con dei dettagli decorativi.

Per una decorazione fatta in casa abbiamo raccolto alcune idee da Instagram, dove è semplice intuire come realizzare le decorazioni: da sottili linee geometriche da realizzare con l’aiuto delle lunette per il french o di adesivi, a originali cambi di colore da sostituire al classico french.





Unghie semplici corte

Per valorizzare le unghie corte con lo smalto i social sono molto propositivi, soprattutto per soluzioni fai da te, dove le forme geometriche e le linee la fanno da padrone. Tra le idee per decorare le unghie corte in modo semplice, i social suggeriscono di usare colori pastello alternati sulle dita.

