Manicure da celeb, ma chi le crea? I più famosi nails-artist

Le vediamo, ce ne innamoriamo e non ce le facciamo sfuggire: parliamo ovviamente delle unghie di tendenza, super colorate e vere opere d’arte come la ice cream manicure. Quelle delle star sono incredibili e sempre al top, tutta opera dei migliori nail artist che mescolano con sapienza colori e geometrie!

Da Chiara Ferragni a Dua Lipa, ma anche Lizzo, Jennifer Lopez e moltissime altre vip non possono fare a meno di sfoggiare manicure d’effetto che anticipano le tendenze di stagione in fatto di nail art. Vediamo allora chi si cela dietro le unghie più cool dell’estate!

Unghie della Madonna, è proprio il caso di dirlo!

Scopriamo quindi che dietro le mani dei Ferragnez e Miss Keta si “nasconde” l’estro di Isabella Franchi, più conosciuta come Unghie della Madonna. Piccole opere d’arte che vediamo in miniatura sulle mani delle celebs più cool e che possiamo imitare per sentirci delle vere fashion victims!

Tom Bachik, il genio della lampada di JLo

Di Jennifer Lopez amiamo tutto, dalla voce al million dollar booty, da Ben Affleck al suo stile sempre glam. Ma quello che ci fa impazzire davvero è la manicure impeccabile a opera del suo nail artist di fiducia, Tom Bachik, colui che, dopo la visita di JLo a Capri, ha reso il nude la nostra nuance preferita.

Se cerchiamo qualcosa di più eccentrico, estroso e che non passi inosservato la scelta non può che ricadere sulla nail artist internazionale più di tendenza: Mei Kawajiri. Giapponese dallo stile kawaii, le sue manicure sono super colorate, eccessive e assolutamente incredibili. Non è un caso che Dua Lipa e Blake Lively siano sue clienti affezionatissime!

Non solo nuance intense e finiture brillanti per il 2022: il must dell’estate sono le tonalità pastello che permettono accostamenti sempre al top. Faby propone sfumature raffinate e finish cream ed extra lucido, da abbinare a outfit bon ton.

I colori smalto che esaltano l’abbronzatura e che ci fanno impazzire sono le nuance delicate e floreali come l’azzurro, il rosa pin up, il verde salvia, il lilla e l’arancione.