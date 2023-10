Un’abitudine che in molti hanno prima di andare a dormire ma che mette a rischio la salute

Prima di andare a dormire, molte persone hanno questa abitudine che però è pericolosa per la salute. Ecco di cosa si tratta.

Prima di andare a dormire, a prescindere da cosa si è mangiato, molte persone hanno un’abitudine, dura a morire. Per sicurezza, per non doversi alzare dal letto durante la notte, soprattutto in inverno quando fa freddo e lasciare il tepore delle coperte è quasi impossibile, c’è una cosa che tutti fanno.

Tuttavia è giusto fare luce su quei comportamenti che, apparentemente tranquilli, possono portare risvolti negativi per la salute, soprattutto se svolti in modo continuativo nel tempo. Questo ovviamente è uno di quelli e forse il più diffuso in assoluto a cui è possibile rimediare con una piccola variazione.

Una cattiva abitudine molto diffusa

Sul comodino, pronto e facile da prendere, si lascia un bel bicchiere d’acqua che, all’occorrenza (soprattutto dopo una cena salata o quando fa molto caldo, per idratarsi), si berrà per dissetarsi. Quasi come un mantra, si ripete questa abitudine ogni sera, a maggior ragione quando si prevede che si berrà tanto durante la notte.

Durante il giorno è fondamentale bere tanta acqua per idratarsi e perché questa è fondamentale per la salute e la forma fisica. Però l’acqua lasciata sul comodino prima di andare a dormire, man mano che passano le ore, diventa pericolosa per la salute. Soprattutto al risveglio, se è rimasta dell’acqua, bisogna evitare di berla.

Il Dottor Kellogg Schwab (direttore del Johns Hopkins University Water Institute) ha effettuato con il suo team alcuni studi su quello che accade ad un bicchiere d’acqua lasciato sul comodino. Man mano che le ore notturne passano, batteri e germi entrano nel bicchiere d’acqua e sebbene sarà ancora adatta al consumo umano, bisogna tener conto che nell’organismo entreranno anche questi microrganismi.

Il bicchiere d’acqua, infatti, non è dotato di un tappo o di qualcosa che possa coprire il contenuto, quindi sarà facile per germi e batteri entrare qui dentro. Fra l’altro, l’acqua durante la notte diventa più tiepida e questo favorisce ancora di più il proliferare di questi microrganismo. Lo studio ha evidenziato anche che non bisogna mai bere l’acqua da una bottiglietta esposta a vari cambi di temperatura. Questo però non vuol dire non bere, l’acqua è fondamentale.

Ad esempio quando si lascia la bottiglietta d’acqua in macchina, bisogna evitare di berla perché la plastica può facilmente emettere sostanze chimiche e dannose se esposta ai raggi solari o al calore per lungo tempo. Quindi, sebbene l’acqua sia fondamentale per l’uomo e per la sua salute, il consiglio è quello di portare a letto, sul comodino, una bottiglia d’acqua (che è munita di tappo) piuttosto che un bicchiere così, le bevute notturne sono salve e non ci sarà bisogno di alzarsi per dissetarsi.