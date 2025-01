Ultralight con Cashmere di Intimissimi: l’intimo dal mix perfetto tra comfort e lusso

Indossare un intimo comodo può farci sentire quasi come su una nuvola. Intimissimi – leader nel settore di lingerie, intimo e pigiami – è in grado, da sempre, di coniugare raffinatezza e lusso. In questo caso, si parla di un materiale pregiato come il cashmere, che è sinonimo di qualità ed eleganza.

La nuova linea Ultralight con Cashmere riesce a coniugare, alla perfezione, entrambe queste caratteristiche. Scopriamo di più sulla collezione Ultralight con Cashmere di Intimissimi, l’intimo dal mix perfetto tra comfort e una sensazione di lusso senza pari.

Intimissimi maglie cashmere e seta: il dolcevita in mille colori

Ogni pezzo della collezione Ultralight con Cashmere di Intimissimi è pensato per donare una sensazione di benessere quotidiano, facendoci sentire al meglio in ogni momento della giornata. Leggerezza, morbidezza e qualità sono le caratteristiche del dolcevita disponibile in mille colori.

Questa maglia a collo alto e a manica lunga è, infatti, disponibile nei colori vaniglia, bianco, nero, marrone toffee, vamp red, blu intenso, bamboo green, beige conchiglia melange, ash blue e grigio medio melange. Dalla vestibilità e dal comfort impeccabile, è un capo creato in tessuto pregiato che sposa morbidezza e leggerezza donando, al tempo stesso, il giusto calore nelle fredde giornate invernali.

Ultralight di Intimissimi: la maglia in cashmere dai colori must-have

La maglia in cashmere Ultralight di Intimissimi è un vero must-have nel guardaroba di ogni donna. Nello specifico, si tratta di una maglia a scollo a V in pizzo a maniche lunghe. Questa maglia è disponibile nei colori blu intenso, nero, vaniglia, garden rose, ice grey, beige conchiglia melange, ash blue, marrone toffee, marrone e grigio medio melange.

Sono presenti anche colori come il vamp red e il bamboo green. Potrete indossare questo capo in varie occasioni, senza rinunciare all’eleganza e alla comodità soprattutto in inverno e in autunno.

Sottogiacca in cashmere di Intimissimi a manica lunga

Della linea Ultralight con Cashmere, fa parte anche il sottogiacca a manica lunga. Si tratta di una maglia morbida, avvolgente, calda e leggera. È una maglia versatile, con scollo a Madonna, che si abbina a qualunque tipo di look. Dalla vestibilità regular, è particolarmente femminile.

Disponibile nei colori grigio medio melange, nero, vaniglia, blu intenso e beige conchiglia melange, non deve essere candeggiata, ma può essere lavata in lavatrice, in modalità delicata, a una temperatura massima di 30°. Da evitare anche il lavaggio a secco e ricordate di asciugare il capo stendendolo orizzontalmente. Scoprite anche la collezione Yamamay e di più sull’intimo a vista.