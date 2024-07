Il make up dell’estate per avere sopracciglia perfette

I consigli da seguire per un trucco sopracciglia perfette per l’estate. Ecco come prendersene cura e ottenere un make up impeccabile!

Durante l’estate il make up consigliato è semplice e leggero. Con le alte temperature è più facile sudare, in questo modo un make up più elaborato potrebbe colare e perdere l’effetto finale tanto desiderato.

Un leggero trucco occhi potrebbe essere messo in risalto dalla realizzazione di un make up focalizzato sulla zona delle sopracciglia. Come ottenere delle sopracciglia perfette in estate?

Un trucco troppo pesante potrebbe non essere piacevole da avere sul viso con il caldo estivo. Ecco perché privilegiare un make up no make up è la scelta migliore su cui puntare per l’estate! Se non sai, però, come ottenere delle sopracciglia perfette, ecco alcuni consigli delle make up artist.

Sopracciglia perfette, il make up da fare con le alte temperature

Durante l’estate c’è chi evita di truccarsi e preferisce quindi rimanere acqua e sapone. Nonostante ciò, però, c’è un’area del viso che non viene mai tralasciata: le sopracciglia. Se devi andare al mare con i tuoi amici e desideri mettere in risalto le tue sopracciglia senza però truccarle, dovresti assolutamente iniziare a prendertene cura in questo modo.

Applica ogni giorno un prodotto fissante e nutriente, in questo modo otterrai un effetto più pieno e soprattutto le proteggerà dalle alte temperature. Ogni sera, inoltre, potresti applicare un olio specifico, come quello di jojoba, per rendere le sopracciglia più folte e ben idratate.

Non dimenticare di tingerle con dei prodotti specifici proprio come se fosse una tinta per capelli. Da casa potrai donare colore alle tue sopracciglia con l’acquisto di un kit che garantisce una nuance naturale. In alternativa, potresti prendere in considerazione l’idea di fare un microblading, il tatuaggio semi permanente che ti permette di ottenere un effetto naturale e preciso.

Per chi fosse alla ricerca di un make up ideale per l’estate, dovrebbe assolutamente procedere in questo modo. Scegli una matita dalla tonalità simile ai tuoi peli, prepara le sopracciglia con un pettinino poi applica la matita in maniera leggera e delicata. Dovrai solamente coprire i buchi e rendere la zona più piena.

Procedi con un gel fissante, senza esagerare con la quantità, poi applica uno spray fissante per far sì che il trucco non coli durante il giorno con il caldo! In poco tempo avrai ottenuto delle sopracciglia perfette per l’estate da sfoggiare con serenità. Concludi con un trucco occhi composto da mascara volumizzante e un filo di matita nera. Puoi mettere in risalto le tue labbra con un lip gloss colorato!