Trucco sposa con occhi verdi: consigli per un make up impeccabile

Trucco sposa con occhi verdi, i consigli da seguire per un make up impeccabile il giorno del matrimonio…

Il make up per il giorno del matrimonio rappresenta un dettaglio molto importante: va a completare il look, deve rispecchiare il proprio stile e, soprattutto, si deve sposare perfettamente con il colore della carnagione e degli occhi.

Il trucco sposa con occhi verdi è uno dei più belli da eseguire: con una nuance chiara è possibile sbizzarrirsi con tantissimi colori, in modo da mettere in risalto lo sguardo e rendere la sposa ancora più bella. Come truccarsi, quindi, il giorno delle nozze?

Trucco sposa con occhi verdi, il look ideale

Se siete prossime al matrimonio e state pensando a quale trucco realizzare sui vostri meraviglioso occhi verdi, sappiate che dovete prendere in considerazione anche il colore dei vostri capelli.

Occhi verdi e capelli biondi, il make up da sposa

Se la vostra chioma vanta una tonalità bionda sarebbe opportuno rimanere su tonalità chiare e non troppo accese.

Secondo i make up artist, il maquillage adatto alle spose dai capelli biondi deve essere caratterizzato da colori come bronze e oro.

Specialmente se i capelli sono di un biondo cenere, sarebbe opportuno ricorrere ad ombretti mat: in questo modo verrà valorizzato lo sguardo e gli occhi diventeranno più luminosi.

Per un make up più intenso, potreste optare per un mix di sfumature tra l’oro e il beige aggiungendo anche un tocco di eyeliner.

Occhi verdi e capelli castani

Per valorizzare gli occhi verdi e adattare il make up anche ai capelli castani, i make up artist consigliano di creare un contrasto proprio con un ombretto verde.

Optate per una tonalità più intensa, in modo da creare un make up delicato ma allo stesso tempo ben luminoso. Tonalità calde come il pesca, il lilla e il rosa sono perfetti per chi privilegia un trucco più che naturale: con la chioma castana bisogna puntare sui colori luminosi!

Abbinate l’ombretto colorato ad un buon mascara e riprendete la tonalità anche sulle labbra, con un gloss rosato, romantico e chic.

Come valorizzare gli occhi verdi in base alla carnagione

Il colore degli occhi è determinante per la scelta del trucco, ma ad influire fortemente è anche la carnagione.

Spesso chi ha occhi verdi ha un incarnato molto delicato e chiaro: in questo caso il nude make up potrebbe essere una soluzione perfetta, caratterizzato da ombretto, eyeliner sottile e mascara.

Se invece amate osare un po’, perché non provate con uno stile più retrò? Rossetto rosso e eyeliner, con una leggera sfumatura di ombretto nei toni del bronzo o dell’oro potrebbero fare al caso vostro.

Per chi ha una carnagione olivastra o più scura, il contrasto con il verde potrà essere marcato da uno smokey eyes, non eccessivamente accentuato.