Trucco occhi, solo con questo prodotto potrà durare più a lungo

Come far durare gli ombretti più a lungo in inverno? Ecco alcune tips da seguire per rendere il trucco occhi più duraturo!

Hai realizzato un trucco occhi di cui vai molto fiera, esci di casa e nel giro di poco le tonalità sembrano quasi dar origine a un trucco occhi che tu non hai mai realizzato. Far durare il trucco occhi a lungo non è così complicato, con alcune accortezze è possibile rendere il make up più duraturo e resistente anche al sudore e ad altri fattori esterni, come vento e freddo.

Come far durare gli ombretti più a lungo in inverno? Ti spieghiamo in poche mosse come realizzare un trucco occhi impeccabile e far durare il tuo make up più a lungo!

Come far durare gli ombretti più a lungo in inverno: tips da seguire

Per poter far durare gli ombretti più a lungo è importantissimo preparare la zona a ricevere il make up. Una buona skincare potrebbe fare la differenza, quindi detergi il viso con un prodotto specifico e non dimenticare di idratare l’area con un contorno occhi idratante e nutriente.

A questo punto potrai iniziare a realizzare il tuo make up, ad esempio potrai optare per uno smokey eyes di tendenza sfumato o un cat eye per un look più sbarazzino.

Cosa fare prima di applicare gli ombretti? Stendere sulla palpebra un primer! Questo prodotto è importantissimo non solo per la durata, ma anche per stendere i vari ombretti in maniera più omogenea.

Ecco i migliori prodotti da acquistare!

Make up Revolution, Prime & Lock Eye Primer

Economico ma efficace, il Prime & Lock Eye Primer è ideale per chi cerca un prodotto low cost. Il colore è neutro, è facile da applicare e ti permette di far durare l’ombretto più a lungo!

Flash Nap di Fenty Skin

I prodotti di Fenty Skin sembrano non deludere mai, proprio come il Flash Nap per gli occhi. Si tratta di un prodotto in gel-crema che aiuta a illuminare e rassodare la zona.

La texture è leggera e si assorbe facilmente, prepara la parte inferiore a ricevere il make up e può sostituire tranquillamente un classico contorno occhi!

Eyeshadow Primer Potion di Urban Decay

Un primer che leviga le palpebre e fa durare gli ombretti più a lungo, uniforma le imperfezioni e può essere acquistato nei migliori negozi di cosmetica oppure online. Senza dubbio uno dei prodotti più consigliati dalle beauty addicted!