Trucco occhi da cerbiatto, come realizzarlo in 4 semplici mosse

Gli occhi da cerbiatto sono sinonimo di eleganza, dolcezza e intensità. Questo trucco, delicato e magnetico, mette in risalto lo sguardo con grazia, rendendolo perfetto per ogni occasione, dalla più casual alla più formale.

Grazie alla sua versatilità e al fascino senza tempo era amato dalle dive del passato e lo è tuttora dalle icone moderne. Scopriamo insieme la storia di questo look iconico e come realizzarlo passo dopo passo in 4 semplici step.

Le origini del trucco occhi da cerbiatto

Il trucco occhi da cerbiatto ha origini che risalgono agli anni ’60. Icone come Audrey Hepburn hanno reso celebre questo stile con il loro sguardo raffinato e intenso. L’attrice, con il suo eyeliner impeccabile e le ciglia ben definite, ha dato vita a un look che esprimeva grazia e sicurezza.

Anche Twiggy, un’altra delle icone di bellezza del ‘900 con il suo stile unico e le ciglia esagerate, ha contribuito a popolarizzare questa tecnica. Da allora, il trucco occhi da cerbiatto è rimasto una scelta vincente, capace di adattarsi a diverse epoche e stili. Oggi, celebrità come Ariana Grande, Emily Ratajkowski, Zendaya ed Emma Watson lo reinterpretano in chiave moderna, mescolando tecniche classiche con elementi contemporanei. Questo stile si distingue per la sua capacità di bilanciare naturalezza e definizione, creando uno sguardo ampio, dolce e irresistibile.

Come realizzare un trucco occhi da cerbiatto in 4 mosse

Realizzare un trucco occhi da cerbiatto può sembrare complicato, ma con i prodotti giusti e un po’ di pratica diventa un gioco da ragazzi.

Ogni dettaglio, dalla base all’applicazione del mascara, contribuisce a creare quel look magnetico e raffinato che lo rende unico.

Prepara la base: il primo step per uno sguardo perfetto

La preparazione è fondamentale per ottenere un risultato impeccabile. Inizia applicando un correttore leggero per uniformare il colore delle palpebre e nascondere eventuali occhiaie. Questo passaggio non solo illumina lo sguardo, ma crea anche una base uniforme che esalta i prodotti applicati successivamente.

Un primer per occhi è un altro alleato indispensabile: aiuta a far aderire meglio gli ombretti e impedisce al trucco di sbavare. Una base ben preparata garantisce che il tuo trucco duri tutto il giorno senza perdere intensità.

Ombretti luminosi per uno sguardo intenso

Gli ombretti giocano un ruolo importante nel creare profondità e luminosità. Scegli tonalità neutre come beige, champagne o marroni delicati. Applica un colore chiaro su tutta la palpebra mobile per uniformare e illuminare, poi usa una tonalità più scura nella piega dell’occhio per dare definizione allo sguardo.

Sfumare è la parola d’ordine: utilizza un pennello morbido per mescolare i colori in modo graduale, evitando linee nette. Per un tocco di luce extra, applica un ombretto perlato o un illuminante all’angolo interno dell’occhio. Questo trucco apre lo sguardo e lo rende ancora più brillante.

L’eyeliner, la chiave del trucco occhi da cerbiatto

Come mettere l’eyeliner, l’elemento più importante per definire lo sguardo? Utilizza un eyeliner liquido o in gel per creare una linea sottile lungo l’attaccatura delle ciglia superiori. Inizia dal centro dell’occhio e allungati verso l’esterno, disegnando una codina che si solleva leggermente verso l’alto. Questo piccolo dettaglio dona all’occhio un aspetto allungato e raffinato, tipico del look da cerbiatto.

Se preferisci un risultato più morbido, opta per una matita nera sfumabile. Traccia la linea e sfumala delicatamente con un pennellino per un effetto più naturale. L’importante è mantenere la definizione dell’angolo esterno, essenziale per l’effetto finale.

Ciglia perfette: il segreto dello sguardo da cerbiatto

Le ciglia sono il tocco finale per completare il look. Inizia con un piegaciglia per incurvarle e prepararle al mascara. Scegli un mascara volumizzante e allungante, concentrandoti sulle ciglia centrali e superiori. Il mascara va applicato dalla radice alle punte, ripetendo l’applicazione per un effetto più intenso.

Per un risultato davvero mozzafiato, puoi aggiungere ciglia finte o ciuffetti. Posizionali agli angoli esterni degli occhi per esaltare la forma e dare un tocco ancora più intenso. Non dimenticare una leggera passata di mascara anche sulle ciglia inferiori, utile per bilanciare e completare il look.

Beauty tips extra per personalizzare il tuo look

Il trucco occhi da cerbiatto è estremamente versatile e si adatta a qualsiasi situazione. Per un look da giorno mantieniti su tonalità naturali e un eyeliner più discreto. Di sera, puoi osare con colori più intensi o aggiungere un tocco di glitter sulla palpebra per un effetto glamour.

Per un risultato davvero wow, abbina il trucco occhi a una base viso luminosa e labbra nude. In questo modo, lo sguardo sarà il vero protagonista del tuo make-up. Se preferisci qualcosa di più audace, opta per labbra rosse o berry per un contrasto che cattura l’attenzione. Infine, non dimenticare che un buon trucco parte da una pelle sana. Idrata regolarmente l’area intorno agli occhi con una crema specifica per mantenere la pelle morbida e prevenire segni di stanchezza. Usa struccanti delicati per rimuovere il trucco senza stressare la zona.

Con pochi passaggi e un po’ di attenzione ai dettagli, il trucco occhi da cerbiatto può diventare il tuo look preferito. Raffinato, dolce e senza tempo, è la scelta ideale per valorizzare il tuo sguardo e sentirti al meglio in ogni occasione. Provalo e lasciati conquistare!