Natale non ti temo! Ecco come realizzare i make up di tendenza per questo 2023

Non sai un’acca di make up, ma quest’anno vuoi fare un figurone? Scopri come truccarti per le feste risultando bella e alla moda!

Sappiamo tutti che il Natale è più bello se è chic. Già solo per il fatto che addobbiamo ogni angolo della casa con Babbi Natali, lucine colorate e festoni si capisce bene quali sono le nostre intenzioni per le feste.

Quindi, perché non osare anche con un bel make up alla moda e super in equilibrio con le feste?

Scopri quali sono gli abbinamenti ed i trucchi di tendenza e capisci come applicarli!

Make up di tendenza per Natale: ecco come realizzarli e quali prodotti utilizzare

Non per tutti è facile truccarsi. Io, ad esempio, sono inetta, ma ho scoperto alcuni prodotti facili da usare e da applicare per risultare super alla moda.

Prepara la mano ferma e armati di pazienza: diamo inizio al Natale con un make up sbalorditivo!

1) Glitter a non finire

Se non osi per le feste, quando osi? Per Natale applica una leggera pennellata di ombretto glitterato o un primer super shiny su tutta la palpebra.

Con un poco di glitter risulterai super scintillante! Per finire, applica una matita nera o dell’eyliner per valorizzare ancora di più il tuo sguardo e completa il tutto con un bel mascara che dia volume.

2) Neve

Solo la neve ci fa veramente sentire il Natale. Se sei una di quelle persone che vive in una città in cui la neve non si fa vedere, scopri la magia del natale con un make up a tema neve.

Per prima cosa, applica un ombretto bianco o argentato su tutta la palpebra.

Poi sfuma con un ombretto grigio nella piega dell’occhio. In questo modo, il tuo sguardo risulterà molto più profondo.

Passa una matita bianca nella parte bassa dell’occhio così da illuminare gli occhi e concludi con una passata di mascara nero.

3) Rosso

Ami il rosso? Allora applica una passata di ombretto rosso sulla palpebra mobile e poi sfuma con un rosso più scuro o un bordeaux sulla piega dell’occhio.

Passa la matita nera sulla linea superiore delle ciglia e concludi il make up con più passate di mascara.

4) Rosso e oro

Partiamo dall’ombretto. Opta per un oro o un bronzo e applica un’ombra sulla palpebra mobile.

Sfuma nella piega dell’occhio con dell’ombretto rosso o bordeaux.

Eyeliner per definire le ciglia superiori e poi tanto tanto tanto mascara.

Questo make up è perfetto per Capodanno, ma se vuoi conquistare ancora più sguardi, prova il trucco metallizzato per illuminare gli occhi!

5) Colori del Natale

Prendi un ombretto verde smeraldo e applicalo sulla palpebra mobile.

Nella piega dell’occhio applica un tocco di bronzo o rosso.

Matita verde o nera per definire le ciglia superiori e concludi poi con un mascare nero o verde.

Se preferisci, potrai anche decidere di mettere l’oro nella palpebra mobile e il verde sulla piega dell’occhio proprio come vedi in foto.

6) Make up natalizio, ma naturale

Se vuoi rimanere più tranquilla per queste feste, almeno per quello che riguarda il make up, opta per i toni pastello.

Ad esempio, applica una passata di rossetto rosa sulle labbra e un blush sulle tonalità del pesca sulle gote.

Risulterai più ordinata, ma anche super elegante.

Sveglia il tuo sguardo con una passata di mascara volumizzante per un effetto ancora più seducente.

Scegli in base a quali sono i tuoi colori preferiti e gli abbinamenti che preferisci. Ricordati: segui le mode ascoltando sempre il tuo stile!