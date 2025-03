Questo trucco labbra vorrai realizzarlo ogni giorno: sta bene a tutte

Se cerchi un trucco labbra d’effetto, facile da realizzare e che possa diventare protagonista indiscusso del tuo look, dovresti assolutamente provare il trucco labbra effetto vinile. Di cosa si tratta esattamente?

Un make up elegante e sofisticato, da sfoggiare in tante occasioni differenti, il trucco labbra effetto vinile diventerà il tuo look preferito della primavera estate 2025.

Ecco quali sono le nuance da prediligere per un latex lips di successo!

Il trucco labbra effetto vinile è di tendenza per la primavera estate 2025

Le labbra viniliche stanno spopolando sui social network: conosciute con il nome di latex lips, per poter realizzare questo make up glossato e ben definito è fondamentale seguire determinati step.

Innanzitutto bisogna scegliere prodotti di qualità, quindi non dimenticare di applicare un buon balsamo labbra prima di procedere con il make up.

Scegli un rossetto liquido vinilico che possa rendere le tue labbra morbide e ben levigate, quindi dovrà avere una formula arricchita da emollienti. Dovrà essere duraturo, altrimenti dopo qualche ora si rischia di ottenere un trucco labbra poco uniforme.

Quali tonalità scegliere? Sicuramente le nuance neon fluorescenti sono tra le più gettonate della primavera estate; non passano, però, inosservate le sfumature più delicate e minimal, come il nude, per ottenere un rossetto effetto vinile semplice ma d’effetto.

Dal nude al classico e amatissimo rosso bogogna, chi ama sperimentare con il make up non potrà fare a meno di giocare con i colori fino a trovare la sfumatura desiderata.

Come ottenere un latex lips? Innanzitutto dovrai preparare le labbra a ricevere il make up, quindi effettua uno scrub fai da te e lascia agire per qualche istante. Dopo aver risciacquato ti consigliamo di applicare un balsamo labbra idratante e nutriente, in questo modo il colore sarà più uniforme.

Scegli una matita di base, dovrà essere molto simile al rossetto scelto. Delinea il contorno labbra con la matita e colora anche l’interno andando a picchiettare con delicatezza.

Prendi un rossetto coordinato, colora le labbra e lascia asciugare per qualche istante. Ora dovrai prendere il lipgloss trasparente e passarlo su tutte le labbra per creare il tanto desiderato effetto vinile. Ed ecco che avrai ottenuto un latex lips d’effetto in poche e semplici mosse.

Per far durare il trucco più a lungo ti consigliamo di tamponare sulle labbra colorate della cipria in polvere, così da fissare bene il make up. Questo passaggio, però, dovrai farlo prima dell’applicazione del lucidalabbra!