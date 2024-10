Le paillettes sono di tendenza per la prossima stagione, Chanel approva

Tutte lo desiderano per la prossima stagione: il trucco adesivo con paillettes firmato Chanel è il make up realizzato in occasione della sfilata francese.

Realizzare dei make up particolari ed elaborati richiede esperienza, motivo per cui un buon allenamento e tanto tempo a disposizione potrebbero aiutarti a raggiungere dei risultati inaspettati.

Sta andando virale il make up di Chanel che è stato scelto per la sfilata svolta nel Grand Palais, a Parigi, in occasione della presentazione della collezione primavera estate 2025. Le modelle hanno sfoggiato un trucco d’impatto e molto elegante: un make up eye ricco di paillettes in total black.

Perché Chanel sta facendo parlar di sé per il trucco scelto in occasione della sfilata della maison? Non ci crederai, ma si tratta di un trucco adesivo. Ecco cosa sappiamo a riguardo!

Chanel opta per un trucco adesivo: il make up che vorrai anche tu è proprio lui

La casa di moda parigina ha portato sulle passerelle della Fashion Week francese una collezione mozzafiato, ma l’accessorio, se così può essere definito, che ha attirato l’attenzione di molti riguarda proprio il make up.

Sguardi messi in risalto con delle paillettes applicate sulla palpebra, il trucco occhi scelto dalla maison è stato fatto con un semplice adesivo. Un trucco semplice ma d’effetto, per la primavera estate potrebbe tornare molto utile nelle occasioni più speciali come un aperitivo in spiaggia con le amiche o una cena a lume di candele con vista mare.

Il trucco, realizzato quindi sulle modelle, è stato realizzato nel giro di poco tempo. Dopo aver creato dei punti luce sull’intero viso con fondotinta e prodotti vari, il focus è passato sullo sguardo. Una linea di eyeliner e una striscia adesiva composta di paillettes applicata direttamente sopra la linea dell’eyeliner.

Il mascara per rendere le ciglia più voluminose e allungate ha dato il tocco finale al trucco occhi, il prodotto utilizzato sembrerebbe essere proprio il mascara della maison francese “Le Volume de Chanel 10 Noir“.

La scelta del trucco labbra lascia che lo sguardo sia protagonista del look, il rossetto scelto per l’occasione è il Rouge Coco Flash 54 Boy, un nude delicato che sta bene su ogni incarnato.

Un trucco semplice e d’effetto che tornerà di tendenza per la bella stagione, se sei alla ricerca di un make up facile da realizzare e super efficace potresti trarre la giusta ispirazione da questi look.

Purtroppo gli adesivi di paillettes da applicare sulla palpebra non sono in vendita, Chanel ha realizzato queste strisce per il make up solo in occasione della sfilata.