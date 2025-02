Classico intramontabile, le frittelle sono buonissime e in grado di conquistare il palato anche più esigente con la loro croccantezza all’esterno e morbidezza all’interno. Non ci sono ingredienti misteriosi, ma soltanto un consiglio che può davvero fare la differenza per ottenere delle frittelle da sogno.

Dolce tradizionale, la sua preparazione varia a seconda delle regioni. Scopriamo il trucchetto per frittelle perfette ogni volta (senza ingredienti segreti).

Frittelle semplici, dolci, morbide, facili e veloci: la ricetta senza lievito con acqua fredda

Le frittelle possono essere preparate in modo facile, rendendole soffici e morbide. Queste vengono servite calde e possono essere servite spolverizzate con zucchero a velo, cioccolato, crema o marmellata. Le frittelle di Carnevale, ad esempio, possono essere arricchite di aromi come vaniglia o limone. Possono anche essere aggiunti altri ingredienti. La preparazione è molto facile, ma occorre prestare attenzione a ottenere la giusta croccantezza e consistenza. Ecco gli ingredienti per 4 persone, mentre la preparazione richiede appena 22 minuti.

Ingredienti:

85 millilitri di acqua fredda

50 grammi di farina

250 millilitri di acqua bollente

1 cucchiaino di olio di sesamo

Preparazione:

Inizia aggiungendo acqua bollente alla farina, cercando di mescolare al meglio. Una volta fatto ciò, aggiungi l’acqua fredda per impastare fino a ottenere un impasto morbido. Copri l’impasto e fallo riposare per un quarto d’ora circa. Su un tavolo infarinato leggeremente, dividi l’impasto in due. Avvolgi i pezzi facendo prendere una forma allungata di circa 5 centimetri di diametro. Taglia 2,5 centrimetri di lunghezza, schiacciando poi ognuno così da ottenere la forma di una frittella. Dopo questo, spennella la superficie in modo delicato usando l’olio di sesamo. Unisci le frittelle in coppia e stendi fino a ottenere una frittella di 13 centimetri di diametro. Metti il tutto in una pentola a fuoco medio, cuocendo ogni frittella da ogni lato finché sbucano le bolle. All’incirca, vanno girate ogni dieci secondi fino a doratura. Separa le frittelle, delicatamente e servi calde!

Riuscirai a sorprendere tutti con un risultato da vero chef! Il trucco è, quindi, quello di usare dell’acqua fredda. Per quanto riguarda gli ingredienti, è possibile preparare la ricetta di frittelle di mele a pezzetti, frittelle di ricotta salate e chi più ne ha più ne metta! Scopri anche la ricetta della torta all’acqua light e soffice e i dolci di Carnevale più buoni da preparare.