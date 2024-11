La torta all’acqua light e soffice è veloce e facile da preparare, oltre a essere perfetta per chi segue una dieta vegana o è intollerante.

Se siete in cerca di un dolce leggero, la torta all’acqua è la scelta ideale. Si tratta di un dolce facile da preparare e perfetto per ogni occasione. Dolce light proprio perché senza latte e senza burro, è espressione di cucina sana e genuina ed è in grado di donare un piacere irresistibile.

La torta all’acqua light e soffice è perfetta per chi segue una dieta vegana e anche per chi presenta intolleranze alimentari. Scopriamo insieme la ricetta della torta all’acqua light e soffice come una nuvola.

Torta all’acqua light e soffice: come preparare la ricetta della nonna

La torta all’acqua light e soffice è una ricetta molto versatile, perché può anche essere personalizzata con l’aggiunta di frutta e spezie a piacere. Senza contare che, con l’aggiunta del cacao, potreste preparare una gustosissima torta all’acqua al cacao. La preparazione è molto facile e richiede appena 15 minuti e 50 minuti di cottura. La ricetta della torta all’acqua è senza uova, senza burro e senza latte. Come detto, si tratta, quindi, di un dolce perfetto per una colazione o una merenda sane. Ecco gli ingredienti per 8 persone.

Ingredienti:

300 grammi di farina 00

200 grammi di zucchero

90 grammi di olio di semi

330 grammi di acqua naturale

1 baccello di vaniglia

16 grammi di lievito in polvere per dolci

Zucchero a velo q.b.

Preparazione:

Per preparare la torta all’acqua, cominciate setacciando la farina con il lievito all’interno di una ciotola. In un’altra ciotola, versate acqua a temperatura ambiente e zucchero insieme, mescolando il tutto con una frusta fino allo scioglimento dello zucchero. Una volta fatto ciò, incidete un baccello di vaniglia con un coltello e raccogliete i semini. Unite tutto allo zucchero e all’acqua. Versate, quindi, anche l’olio di semi, mescolando. Prendete farina e lievito setacciate e aggiungetele all’acqua, zucchero e olio, continuando a mescolare per evitare la formazione di grumi. Così facendo, otterrete un impasto liscio e morbido da versare in uno stampo foderato con carta da forno. Distribuite, uniformemente, l’impasto e infornate in forno statico caldo a 180° per 50 minuti. Fate la prova dello stecchino – che dovrà essere asciutto e pulito – prima di sfornare. Una volta sfornata, fate raffreddare la torta e trasferitela su un piatto per guarnirla con zucchero a velo.

Ricordate che la torta all’acqua può essere conservata per due giorni circa a temperatura ambiente. Come detto, potete aggiungere cacao, caffè, limone, zenzero, cannella e ciò che più vi piace! Potreste anche decidere di preparare una buona torta margherita e diverse torte per una colazione sana.