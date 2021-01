Chi non desidera preparare i dolci di Carnevale per festeggiare al meglio i giorni di festa? Castagnole, chiacchiere e tante altre ricette adatte all’occasione. Con gli ingredienti giusti – e tanto divertimento – è possibile realizzare in compagnia dei propri figli tanti dolci fatti in casa. La maggior parte dei dolci di Carnevale prevede la frittura, ma per fortuna, molte di queste ricette, tra cui le chiacchiere, possono essere preparate al forno.

I classici più buoni: castagnole, chiacchiere e…

Impossibile non provare a cucinare almeno una volta nella vita i classici dolci di Carnevale: le castagnole e le chiacchiere. Le prime vengono sempre apprezzate da grandi e bambini e si preparano in maniera molto facile e veloce. Le castagnole, quindi, rappresentano un tradizionale dolce delle feste di Carnevale, da preparare anche con l’aiuto del Bimby. Il dolce più diffuso e conosciuto in tutta la nazione sono senza ombra di dubbio le chiacchiere. Tra le ricette fritte più sfiziose di Carnevale trovate anche i ravioli dolci, conosciuti anche come tortelli. Possono essere presentati con farciture differenti, tra cui marmellata, nutella o crema pasticcera. A base di semolino, invece, potreste provare le frittelle dolci da gustare con dello zucchero a velo.

In Alto Adige, nel periodo di Carnevale, è tradizione preparare i Krapfen: dei dolcetti deliziosi da gustare anche a colazione, accompagnati da marmellata o nutella! Se, invece, siete alla ricerca di un dolce di Carnevale siciliano, dovreste provare la pignolata glassata, un dolce farcito di glassa al cioccolato e glassa bianca, una vera delizia.

Tutti i procedimenti e gli ingredienti dei dolci appena citati, li potete trovare assieme a tantissime altre ricette di dolci fritti di Carnevale.

I dolci di Carnevale al forno

Se preferite rimanere sul leggero, potreste provare a cucinare le chiacchiere al forno. Anche qui la ricetta non cambia, occorre avere sempre della farina, del burro, dello zucchero e patate lessate. Un’altra ricetta amata anche dai bambini sono le graffe: un dolce tipico della tradizione napoletana a base di ricotta, si prepara in maniera molto semplice e può essere cotto anche al forno. Perfetti da servire cosparsi di miele o liquore alchermes, le zeppole napoletane di Carnevale rappresentano un dolce tipico della tradizione. Avete scelto cosa cucinare? I dolci di Carnevale al forno sono una vera delizia e adatti sia per gli adulti che per i bambini. Se è proprio per i più piccoli di casa che volete preparare una golosa merenda nel periodo di Carnevale: un’idea molto carina e scenografica sono le mascherine di pasta frolla; si preparano in meno di mezz’ora e possono essere farcite come meglio desiderate!

Scoprite tutte le ricette per creare dei favolosi dolcetti di Carnevale per bambini.